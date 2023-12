LIVE Biathlon, Mass start uomini Lenzerheide 2023 in DIRETTA: Giacomel prova a stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Mass start maschile di Lenzerheide, terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2023/2024. La prima tappa della storia nella cittadina elvetica si conclude con la prima Mass start uomini della stagione.

Il pettorale numero 1 sarà sulle spalle di Johannes Thingnes Boe, che indosserà per la seconda volta in stagione il pettorale giallo, la prima da leader della generale. Il più giovane dei fratelli Boe sarà seguito da un’ondata norvegese, visto che i primi 5 atleti della generale provengono dalla Norvegia, che potrà contare anche su Dale, pettorale 9, e Soerum, numero 16.

Gli italiani al via di questa gara saranno 3: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Lukas Hofer. Tutti e tre si sono qualificati grazie alle posizioni in classifica generale di Coppa del Mondo. Gli azzurri sono rispettivamente tredicesimo, diciannovesimo e ventunesimo. In questa gara i tre rappresentanti del Bel Paese svolgeranno il ruolo di mine vaganti, con l’obiettivo di ottenere una top 10 e di approfittare di eventuali passaggi a vuoto degli atleti di punta.

La Mass start maschile di Lenzerheide scatterà alle 14.45. L'evento sarà visibile su Eurosport 1, mentre la copertura streaming è affidata a Discovery Plus, Sky Go e DAZN. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della Mass Start maschile di Lenzerheide, a partire dalle 14.30 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto.

Foto: LaPresse