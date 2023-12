Calendario biathlon oggi in tv: orari mass start Lenzerheide 2023, programma, streaming, pettorali

Si chiuderà oggi a Lenzerheide con le due Mass Start la terza tappa valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biatlon. Sulle nevi svizzere la giornata inizierà alle ore 12:30 con la gara femminile di 12,5 km e si concluderà poi con la prova maschile di 15 km, in programma alle 14:45.

In tutto saranno quattro gli italiani che si presenteranno al via. In campo femminile il Bel Paese sarà rappresentato soltanto da Lisa Vittozzi (qualificatasi a questa prova grazie al terzo posto in classifica generale), visto che Dorothea Wierer (17ma nella graduatoria generale), ossia l’unica altra atleta azzurra che avrebbe potuto partecipare a questa gara riservata alle prime 25 della classifica generale e le migliori cinque del weekend in corso, ha deciso di tornare in Italia ieri per avere più tempo per provare a guarire al meglio dopo un avvio di stagione ricco di problemi fisici. Nella gara maschile, invece, saranno presenti tre azzurri, ovvero Tommaso Giacomel (attualmente 13° in classifica generale), Didier Bionaz (19°) e Lukas Hofer (21°).

Le due Mass Start di Lenzerheide si potranno vedere in diretta tv Eurosport 1 HD. Inoltre, entrambe le gare saranno disponibili in diretta streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte e due le prove.

CALENDARIO MASS START LENZERHEIDE

Domenica 17 dicembre

Ore 12.30: Mass Start femminile 12,5 km a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 14.45: Mass Start maschile 15 km a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MASS START LENZERHEIDE: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD

Diretta streaming: Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

STARTLIST MASS START FEMMINILE LENZERHEIDE

1 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1 101

2 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 2 180

3 VITTOZZI Lisa ITA 3 87

4 OEBERG Elvira SWE 4 90

5 PREUSS Franziska GER 5 86

6 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 6 46

7 SIMON Julia FRA 7 125

8 VOIGT Vanessa GER 8 56

9 HAECKI-GROSS Lena SUI 9 52

10 JEANMONNOT Lou FRA 10

11 ARNEKLEIV Juni NOR 11 53

12 SKOGAN Marit Ishol NOR 12 100

13 OEBERG Hanna SWE 13 31

14 PERSSON Linn SWE 14 68

15 BRORSSON Mona SWE 15 54

16 HETTICH-WALZ Janina GER 16 63

17 WIERER Dorothea ITA 18 9

18 VOBORNIKOVA Tereza CZE 19 53

19 TOMINGAS Tuuli EST 20 46

20 LAMPIC Anamarija SLO 21 31

21 MAGNUSSON Anna SWE 22 32

22 JISLOVA Jessica CZE 23 22

23 CHAUVEAU Sophie FRA 24 25

24 DAVIDOVA Marketa CZE 25 55

25 PETRENKO Iryna UKR 26 53

26 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 32 56

27 IRWIN Deedra USA 36 54

28 STEINER Tamara AUT 27 40

29 DZHIMA Yuliia UKR 37 40

30 ERDAL Karoline NOR 48 33

Riserve per posizione in classifica di Coppa del Mondo

* STEINER Tamara AUT 27 40

LIE Lotte BEL 28

GUIGONNAT Gilonne FRA 29 3

GANDLER Anna AUT 30

Riserve per numero di punti conquistati nella tappa

DMYTRENKO Khrystyna UKR 51 26

MINKKINEN Suvi FIN 39 24

BASERGA Amy SUI 38 16

STARTLIST MASS START MASCHILE LENZERHEIDE

1 BOE Johannes Thingnes NOR 1 165

2 BOE Tarjei NOR 2 61

3 LAEGREID Sturla Holm NOR 3 110

4 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 4 71

5 STROEMSHEIM Endre NOR 5 104

6 NAWRATH Philipp GER 6 83

7 SAMUELSSON Sebastian SWE 7

8 DOLL Benedikt GER 8 114

9 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 9 52

10 PONSILUOMA Martin SWE 10 86

11 STRELOW Justus GER 11 54

12 KUEHN Johannes GER 12 72

13 GIACOMEL Tommaso ITA 13 43

14 FILLON MAILLET Quentin FRA 14 74

15 PERROT Eric FRA 15 61

16 SOERUM Vebjoern NOR 16

17 STALDER Sebastian SUI 17 17

18 JACQUELIN Emilien FRA 18 31

19 BIONAZ Didier ITA 19 47

20 CLAUDE Fabien FRA 20 29

21 HOFER Lukas ITA 21 18

22 KRCMAR Michal CZE 22 31

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 23 26

24 CLAUDE Florent BEL 24 57

25 PLANKO Lovro SLO 26 52

26 HORN Philipp GER 29 86

27 HARTWEG Niklas SUI 34 59

28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 35 40

29 MUKHIN Alexandr KAZ 30 32

30 KOMATZ David AUT 36 31

Riserve per posizione in classifica di Coppa del Mondo

ZOBEL David GER 27 12

LEITNER Felix AUT 28

* HORN Philipp GER 29 86

* MUKHIN Alexandr KAZ 30 32

Riserve per numero di punti conquistati nella tappa

NELIN Jesper SWE 39 28

EDER Simon AUT 33 26

BRAUNHOFER Patrick ITA 46 19

Foto: LaPresse