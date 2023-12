LIVE Sci di fondo, 10 km TC Trondheim 2023 in DIRETTA: aggiornamenti gara maschile e femminile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’ultima giornata di competizioni da Trondheim (Norvegia), dove si sta svolgendo la tappa pre-Mondiale. In programma due gare su 10 chilometri in classico.

Nella giornata di ieri si sono completati gli skiathlon, che hanno visto imporsi Johannes Hoesflot Klaebo ed Ebba Andersson. Nella giornata odierna, sarà molto difficile per il fuoriclasse norvegese, che si è riportato sotto ad Harald Oestberg Amundsen in Classifica Generale di Coppa del Mondo (-21 punti), riconfermarsi sul podio. Una 10 chilometri in stile classico è forse la gara più incerta nel panorama dello sci di fondo al maschile, poiché Iivo Niskanen, campione olimpico e mondiale nel format (15 chilometri però) è sempre il favorito d’obbligo. La sensazione è, però, che il finnico non sia al meglio, almeno così è sembrato nei 10 chilometri in classico dello skiathlon. Azzurri al via con Ventura, Daprà e Graz per gli uomini, con Barp e De Fabiani che dovrebbero comunque farcela ad essere presenti. Tra le ragazze, Caterina Ganz, ieri 22ª e Anna Comarella (29ª). Purtroppo, nulla di più di una top 30 è raggiungibile.

Se al maschile il pronostico è quantomai incerto, al femminile il successo dovrebbe andare a Ebba Andersson. La svedese è la più forte fondista del momento storico, nelle prove distance, e anche se questa competizione è solo di 10 chilometri, ha già dimostrato di potersi imporre in quel di Ruka a fine novembre. Il tutto chiaramente a patto che non si verifichi un’altra debacle della Svezia femminile con i materiali, come è capitato nel weekend scorso a Gållivare nella 10 a skating. Le avversarie sono sicuramente le norvegesi, che vorranno rifarsi dopo un brutto skiathlon, con Heidi Weng si sul podio, ma le altre molto lontane ad eccezione di Slind. Importante anche per Jessica Diggins limitare i danni nella prova odierna, per allungare in modo ancora maggiore sulle inseguitrici di Coppa (Ribom -66 pt; Brennan -93 pt).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle prove su 10 chilometri che prenderanno il via alle 11.00 con quella maschile e alle 13.10 con la gara femminile.

Foto: LaPresse