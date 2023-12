LIVE Sci alpino, Slalom Madonna di Campiglio 2023 in DIRETTA: Aerni in testa, aspettando Vinatzer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.59 Strolz secondo a 0.11 da Aerni. Mancano 20 atleti. E’ il momento del fratello d’arte austriaco Michael Matt (-0.16).

20.57 Il croato Istok Rodes bada solo ad arrivare al traguardo, senza rischiare. Il cronometro è implacabile: 8° a 1.42. Tocca all’austriaco Johannes Strolz (-0.15).

20.56 Aerni sbaglia sul dosso che immette sul piano, perde due decimi nell’ultimo intermedio, ma è al comando con 0.39 su Marchant.

20.55 Read è 6° a 92 centesimi, non è riuscito ad incidere. Ora lo svizzero Luca Aerni (-0.14).

20.53 Raschner perde tanto sul piano finale ed è terzo a 0.11. E’ il turno del canadese Erik Read (-0.04).

20.51 Nef secondo ad un solo centesimo da Marchant. Ora può fare bene l’austriaco Dominik Raschner (-0.03).

20.50 Ottimo Marchant sul muro, è in testa con 0.27 su Rochat. Ma nella parte alta il belga presterà il fianco. E’ il momento dello svizzero Tanguy Nef (-0.01).

20.48 Rochat si porta al comando con 0.45 su Desgrippes. Una buona manche, pulita, ma si può fare senz’altro meglio. Ora il belga Armand Marchant (-0.00).

20.47 1’42″67 per Desgrippes. All’ultimo intermedio era dietro di 3 decimi rispetto a Gross: che peccato per l’azzurro…Tocca allo svizzero Marc Rochat (-0.07).

20.45 Stava sciando bene Gross, poi si è inclinato nella curva verso destra che precede il dosso prima del piano finale: fuori. Seconda manche più angolata rispetto alla prima, ma c’è più spazio tra una porta e l’altra. Ora il classe 2000 francese Hugo Desgrippes, qualificatosi col pettorale n.58.

20.45 Iniziata la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio. In pista Stefano Gross.

20.41 Ci siamo, Stefano Gross è pronto al cancelletto di partenza.

20.37 Stefano Gross, classe 1986 e sul podio a Campiglio nel 2016, avrà una grande occasione partendo col pettorale n.1.

20.33 Alex Vinatzer deve recuperare 91 centesimi a Noel. Il podio è distante poco più di mezzo secondo, appena 54 centesimi. E’ durissima, ma non impossibile: serve una manche perfetta.

20.27 La Francia non vince a Madonna di Campiglio dal 1992, quando Patrice Bianchi sconfisse Alberto Tomba per soli 11 centesimi. Fu la seconda ed ultima vittoria della carriera per il transalpino.

20.25 La classifica è veramente molto corta. Con una manche fatta bene, si possono recuperare tante posizioni.

20.22 La seconda frazione è stata tracciata da Matteo Joris, allenatore italiano della Svizzera.

20.18 La startlist della seconda manche, con due azzurri presenti:

1 26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA 49.90 1.94 30 Voelkl

2 58 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA 49.87 1.91 29 Dynastar

3 17 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI 49.80 1.84 27 Nordica

4 38 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL 49.80 1.84 27 Head

5 41 512203 NEF Tanguy 1996 SUI 49.79 1.83 26 Atomic

6 50 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT 49.77 1.81 25 Fischer

7 28 103729 READ Erik 1991 CAN 49.76 1.80 24 Atomic

8 27 511983 AERNI Luca 1993 SUI 49.66 1.70 22 Fischer

9 36 380361 RODES Istok 1996 CRO 49.66 1.70 22 Voelkl

10 33 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 49.51 1.55 21 Head

11 22 54170 MATT Michael 1993 AUT 49.50 1.54 20 Blizzard

12 12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT 49.39 1.43 19 Atomic

13 23 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER 49.30 1.34 18 Voelkl

14 39 202615 TREMMEL Anton 1994 GER 49.14 1.18 17 Nordica

15 19 6531063 GINNIS A. 1994 GRE 48.97 1.01 16 Fischer

break

16 13 220689 RYDING Dave 1986 GBR 48.94 0.98 15 Fischer

17 7 202451 STRASSER Linus 1992 GER 48.93 0.97 14 Rossignol

18 14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA 48.87 0.91 13 Atomic

19 3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR 48.84 0.88 12 Van deer

racing

20 2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI 48.74 0.78 11 Rossignol

21 9 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR 48.65 0.69 10 Head

22 5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT 48.64 0.68 9 Atomic

break

23 24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO 48.53 0.57 8 Atomic

24 10 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR 48.51 0.55 7 Rossignol

25 8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 48.46 0.50 6 Atomic

26 6 511996 YULE Daniel 1993 SUI 48.43 0.47 5 Fischer

27 16 92720 POPOV Albert 1997 BUL 48.38 0.42 4 Head

28 1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 48.33 0.37 2 Rossignol

29 15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR 48.33 0.37 2Van deer racing

30 4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA 47.96 1 Dynastar

20.16 Ben ritrovati amici di OA Sport. Alle 20.45 inizierà la seconda manche dello slalom di Madonna di Campiglio.

19.13 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport. Appuntamento alle 20.45 con la seconda manche. A più tardi.

19.12 Per l’Italia qualificati solo due atleti: 13° Vinatzer a 0.91, 30° Gross a 1.94. Gli altri italiani: 33° Barbera a 2.19, 38° Sala a 2.28, 43° Razzoli a 2.74, fuori Kastlunger e Maurberger.

19.12 La top10 a metà gara:

1) Clement Noel (Francia) 47″96

2) Timon Haugan (Norvegia) +0.37

2) Loic Meillard (Svizzera) +0.37

4) Albert Popov (Bulgagia) +0.42

5) Daniel Yule (Svizzera) +0.47

6) Marco Schwarz (Austria) +0.50

7) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.55

8) Filip Zubcic (Croazia) +0.57

9) Manuel Feller (Austria) +0.68

10) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.69

19.11 E’ terminata la prima manche, si salva Stefano Gross: qualificato col 30° e ultimo tempo.

19.02 Il francese Desgrippes fa scivolare Gross al 30° posto.

18.59 Peccato, il giovane Corrado Barbera è fuori di poco: 32° a 2.19.

18.57 Fuori Simon Maurberger, aveva 9 decimi di ritardo al secondo intermedio.

18.55 L’austriaco Raschner 25° a 1.81.

18.51 Pensate che Vinatzer ha guadagnato 4 centesimi a Noel al primo intermedio e 3 al secondo. Peccato che poi abbia fatto segnare il 14° tempo al terzo intermedio e addirittura il 28° all’ultimo.

18.50 Gross resiste in 28ma posizione, il suo distacco da Noel è di 1.94.

18.48 Lo svizzero Nef fa scivolare Gross in 28ma posizione. Siamo al pettorale n. 43, manche ancora lunghissima.

18.46 Anche Sala fuori dal 30, Gross resiste al 27° posto, ma è davvero appeso a un filo.

18.43 Ottimo il tedesco Anton Tremmel, 17° a 1.18 con il pettorale n.39.

18.42 24° il belga Marchant. Razzoli è già fuori dai 30, Gross è 26°, Sala 29°.

18.41 Il croato Istok Rodes è 21° a 1.70 e fa arretrare ancora gli azzurri.

18.39 Gross resta 24°, 27° Sala, 29° Razzoli.

18.38 L’austriaco Johannes Strolz è 20° a 1.55.

18.37 Il rischio che si qualifichi il solo Vinatzer per la seconda manche è purtroppo concreto.

18.37 I pettorali degli ultimi italiani in gara: 53 Simon Maurberger, Corrado Barbera.

18.36 Razzoli ultimo a 2.74 e molto lontano dalla forma migliore: non si qualificherà.

18.35 Il prossimo a partire sarà Giuliano Razzoli, campione olimpico di Vancouver 2010, che è reduce dall’influenza.

18.34 13° Vinatzer a 0.91, 23° Gross a 1.94, 25° Sala a 2.28.

18.34 La classifica dopo i primi 30:

1) Clement Noel (Francia) 47″96

2) Timon Haugan (Norvegia) +0.37

2) Loic Meillard (Svizzera) +0.37

4) Albert Popov (Bulgagia) +0.42

5) Daniel Yule (Svizzera) +0.47

6) Marco Schwarz (Austria) +0.50

7) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.55

8) Filip Zubcic (Croazia) +0.57

9) Manuel Feller (Austria) +0.68

10) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.69

18.32 Fuori anche Winters.

18.30 L’americano Luke Winters viene fermato, la gara è interrotta per sistemare una porta.

18.30 Kastlunger ha attaccato senza paura sul muro, ma si è inclinato in una curva verso destra ed è uscito. Davvero molto male l’Italia in questa prima manche: purtroppo non è una sorpresa.

18.29 Anche il canadese Erik Read davanti a Stefano Gross: 21° a 1.80. Ci affidiamo ora a Tobias Kastlunger.

18.27 Lo svizzero Luca Aerni 20° a 1.70.

18.25 Per Gross stesso film di Vinatzer: bene nella parte alta, poi in apnea sul muro. Chiude 21° a 1.94, qualificazione difficile. Sono addirittura 69 gli atleti in gara…

18.24 Altro croato, Samuel Kolega: 21° a 1.95. Vediamo il veterano Stefano Gross.

18.23 Ottima prova per il croato Filip Zubcic, 8° a 0.57.

18.22 Il tedesco Sebastian Holzmann 16° a 1.34.

18.21 Vinatzer è 12° a 0.91. L’azzurro era in testa ai primi due intermedi, poi si è spento dal muro in avanti.

18.20 La classifica dopo i primi 22:

1) Clement Noel (Francia) 47″96

2) Timon Haugan (Norvegia) +0.37

2) Loic Meillard (Svizzera) +0.37

4) Albert Popov (Bulgagia) +0.42

5) Daniel Yule (Svizzera) +0.47

6) Marco Schwarz (Austria) +0.50

7) Alexander Steen Olsen (Norvegia) +0.55

8) Manuel Feller (Austria) +0.68

9) Atle Lie McGrath (Norvegia) +0.69

10) Ramon Zenhaeusern (Svizzera) +0.78

18.18 L’austriaco Michael Matt è 17° a 1.54, forse al limite per la qualificazione.

18.17 Davvero Foss-Solevaag è lontano parente dello sciatore che vinceva i Mondiali nel 2021. Chiude 19° a 2.38, è il primo a fare peggio di Tommaso Sala.

18.16 Fuori l’austriaco Adrian Pertl con il pettorale n.20. Tocca al norvegese Sebastian Foss-Solevaag, un po’ decaduto negli ultimi anni.

18.14 Ginnis 15° a 1.01. Attenzione che per qualificarsi potrebbe servire rimanere sul secondo e mezzo di distacco da Noel.

18.13 Fuori Jakobsen, che aveva già 0.57 di ritardo al secondo rilevamento. Ora il greco, di origine americana, AJ Ginnis.

18.12 Rochat 16° a 1.84, ora la mina vagante svedese Kristoffer Jakobsen.

18.10 Popov aveva 6 centesimi di vantaggio all’ultimo intermedio, poi paga dazio sul piano ed è 4° a 0.42. Comunque superlativo il bulgaro, in piena bagarre per il podio. Tocca allo svizzero Marc Rochat.

18.10 All’arrembaggio Popov: 0.06 di vantaggio al primo intermedio, 0.02 di ritardo al secondo.

18.09 Noel in testa con 0.37 su Haugan e Meillard, 4° Yule a 0.47, 5° Schwarz a 0.50. Vinatzer 11° a 0.91, 15° Sala a 2.28, a fortissimo rischio di eliminazione. Attenzione ora all’imprevedibile bulgaro Albert Popov.

18.07 GRANDE SORPRESA! Il norvegese Timon Haugan, pettorale n.15, è 2° a 0.37 da Noel, stesso tempo di Meillard. Ci saremmo aspettati (o augurati…) questa prestazione da Vinatzer, tuttavia l’azzurro conferma di essere ancora distante dal vertice mondiale, salvo qualche sprazzo isolato.

18.06 Illude per metà gara Vinatzer, poi crolla ed è 10° 0.91. Sul ripido ha fatto davvero fatica, poi ha perso velocità sulla lunga che immetteva sul piano finale. Non ci siamo, purtroppo.

18.05 Vinatzer avanti 0.04 al primo rilevamento, 0.07 al secondo.

18.04 Perde tantissimo in fondo Ryding ed è 11° a 0.98. Tocca ad Alex Vinatzer. Deve attaccare senza paura. Può stare anche sul mezzo secondo di distacco da Noel.

18.02 Ryding in vantaggio 0.02 al primo rilevamento, ma è dietro di 0.22 al secondo.

18.02 Gstrein è 11° a 1.43, senza brillare. Vediamo ora il veterano britannico Dave Ryding.

18.01 Sala non è ancora a posto dopo l’infortunio estivo. Chiude ultimo a 2.28, è molto difficile (per non dire improbabile) che si qualifichi, perché i distacchi saranno contenuti anche con i pettorali alti. Ora l’austriaco Fabio Gstrein.

18.00 Troppo macchinoso Sala, 47 centesimi al primo intermedio, 84 al secondo. Rischia l’ultimo posto.

17.59 Steen Olsen si aggiunge ai papabili per il podio: 5° a 0.55. Adesso il primo degli italiani: Tommaso Sala.

17.59 0.05 di vantaggio per il norvegese al primo intermedio, ma è dietro 0.36 al secondo.

17.58 McGrath è sesto a 69 centesimi. Classifica molto corta, anche se Noel si è costruito un tesoretto importante di 37 centesimi su Meillard, primo degli inseguitori. Pettorale n.10, il giovane norvegese Alexander Steen Olsen.

17.57 In pista il norvegese Atle Lie McGrath: 0.26 dietro al primo rilevamento, 0.32 al secondo.

17.56 Buona manche di Schwarz, quarto a mezzo secondo secco da Noel: può giocarsi quantomeno il podio.

17.56 Al primo intermedio Schwarz è dietro di 0.26, al secondo 0.27.

17.55 Il tedesco chiude (per ora) ultimo a 0.97 da Noel. Attenzione ora all’austriaco Marco Schwarz: vincendo potrebbe scavalcare Marco Odermatt in vetta alla classifica generale…

17.54 Strasser il peggiore nella parte alta, paga 0.35 al primo intermedio, poi al secondo perde altri 4 centesimi.

17.53 Si conferma a proprio agio sulla 3Tre Yule e chiude terzo a 47 centesimi. Ora il pettorale n.7, il tedesco Linus Strasser.

17.53 Yule dietro di 0.11 al secondo rilevamento e 4 decimi al terzo.

17.52 Feller sbaglia tanto nel finale, perde velocità e chiude terzo a 0.68. Aveva sciato bene per 3/4 di gara. Tocca allo svizzero Daniel Yule, tre volte vincitore a Madonna di Campiglio.

17.51 Feller paga 0.10 al primo intermedio e 0.12 al secondo.

17.50 Noel si porta al comando con 0.37 su Meillard. Come previsto, il francese dà una spallata alla classifica. Tocca all’austriaco Manuel Feller.

17.50 0.13, torna in vantaggio Noel al terzo intermedio.

17.49 Noel in vantaggio di 0.07 al primo parziale, ma paga 0.27 al secondo.

17.48 Kristoffersen è 3° a 0.51, ha guadagnato 2 decimi nell’ultimo intermedio. Meillard però ha sciato davvero forte nella parte alta. Ora la gara potrebbe svoltare con il francese Clement Noel.

17.48 Solo 0.01 di ritardo al primo rilevamento, 0.36 al secondo.

17.47 Davvero macchinosa la sciata di Zenhaeusern, che però si scatena nel finale, guadagna 4 decimi e chiude a 41 centesimi da Meillard. Attenzione ora al norvegese Henrik Kristoffersen, vincitore per tre volte a Campiglio.

17.46 0.14 di ritardo per l’elvetico al primo intermedio, 0.50 al secondo.

17.46 Qualche curva angolata nella parte alta, il muro non è stato disegnato con particolari insidie. 48″33 il tempo di Meillard. Ora altro svizzero, il gigante Ramon Zenhaeusern.

17.45 Iniziato lo slalom di Madonna di Campiglio. In pista Meillard.

17.44 Al cancelletto di partenza lo svizzero Loic Meillard.

17.42 L’Italia, da tempo, non è tra le nazioni di vertice in slalom e si affida ad atleti che, di tanto in tanto, possono piazzare la zampata da podio. Oggi qualificare quattro sciatori per la seconda manche sarebbe un ottimo risultato.

17.41 Barbera ha ottenuto due piazzamenti a ridosso della top10 in Coppa Europa qualche giorno fa, risultati che gli sono valsi la convocazione per Campiglio.

17.40 Un nostro giovane da seguire è il classe 2002 Corrado Barbera, campione del mondo juniores in carica. A marzo giunse 18° nello slalom delle finali di Coppa del Mondo (quindi fuori dalla zona punti, perché in quel caso solo i primi 15 muovono la classifica), quello odierno va considerato il suo debutto a tutti gli effetti nel circuito maggiore.

17.35 Solitamente la pista 3Tre viene preparata in maniera ottimale, consentendo anche ai pettorali alti di qualificarsi.

17.33 Tra gli sciatori in attività, i più vincenti a Campiglio sono lo svizzero Daniel Yule ed il norvegese Henrik Kristoffersen, entrambi capaci di imporsi in tre circostanze.

17.31 Come dimenticare i tre trionfi di Alberto Tomba nel 1987, 1988 e 1995? Chissà se l’Italia un giorno tornerà ad avere un fuoriclasse unico come Albertone. Ad oggi fenomeni all’orizzonte non se ne vedono, l’unico campione che abbiamo è il discesista Dominik Paris, ormai 34enne.

17.29 Il re indiscusso di Madonna di Campiglio resta lo svedese Ingemar Stenmark con ben 5 successi in slalom.

17.27 Per l’ultima vittoria tricolore dobbiamo tornare indietro al 2005 con Giorgio Rocca. Quanta nostalgia…Sulla carta non siamo in grado di interrompere il digiuno, ma mai dire mai…Speriamo che qualche azzurro riesca a sorprenderci.

17.25 Tra gli italiani in attività, anche Stefano Gross vanta un podio a Campiglio: terzo nel 2016.

17.22 L’ultimo podio dell’Italia sulla pista 3Tre risale al 2020, quando Alex Vinatzer giunse terzo alle spalle dei norvegesi Henrik Kristoffersen e Sebastian Foss-Solevaag.

17.19 I pettorali di partenza degli italiani: 11 Tommaso Sala, 14 Alex Vinatzer, 26 Stefano Gross, 29 Tobias Kastlunger, 31 Giuliano Razzoli, 53 Simon Maurberger, Corrado Barbera.

17.15 La prima manche è stata tracciata dall’allenatore della Svezia Calle Enocson, mentre la seconda toccherà all’italiano Matteo Joris, da anni allenatore della Svizzera.

17.14 La startlist della gara che inizierà alle 17.45:

1 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer racing

4 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

5 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

6 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

7 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

8 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

9 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

10 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

11 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

12 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

13 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

14 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer racing

16 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

17 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

18 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

19 6531063 GINNIS A. 1994 GRE Fischer

20 54348 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

21 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

22 54170 MATT Michael 1993 AUT Blizzard

23 202520 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Voelkl

24 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

25 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

26 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

27 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

28 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

29 6293252 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Head

30 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

31 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

32 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

33 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

34 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Atomic

35 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

36 380361 RODES Istok 1996 CRO Voelkl

37 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA Fischer

38 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Head

39 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

40 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

41 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Atomic

42 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

43 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

44 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Salomon

45 6190558 AMIEZ Steven 1998 FRA Rossignol

46 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

47 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

48 104697 WALLACE Liam 1999 CAN Rossignol

49 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Voelkl

50 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Fischer

51 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

52 54447 RUELAND Simon 1997 AUT Voelkl

53 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Fischer

54 6294327 BARBERA Corrado 2002 ITA Fischer

55 6532116 KRUPKA Jimmy 1998 USA Nordica

56 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer racing

57 180889 POHJOLAINEN Jesper 2001 FIN Head

58 6190909 DESGRIPPES Hugo 2000 FRA Dynastar

59 104577 ALKIER Justin 1998 CAN Rossignol

60 422893 BRAEKKEN Theodor 2004 NOR Atomic

61 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

62 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Nordica

63 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

64 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Voelkl

65 492197 GARAY Aingeru 1998 ESP Rossignol

66 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

67 20378 ESTEVE Axel 1994 AND Fischer

68 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

69 30388 BIRKNER de MIGUEL Tomas 1997 ARG

17.12 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti ad uno degli eventi più attesi della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino: lo slalom in notturna di Madonna di Campiglio sul Canalone Miramonti.

Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom speciale maschile in programma a Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Prima manche alle ore 17.45, seconda run alle ore 20.45: nella prima run saranno al via sette azzurri.

Prenderanno parte alla gara in notturna sulla 3Tre: Tommaso Sala con l’11, Alex Vinatzer col 14, Stefano Gross col 26, Tobias Kastlunger col 29, Giuliano Razzoli col 31, Simon Maurberger col 53 e Corrado Barbera col 54. Saranno 69 gli atleti al via, con 22 Paesi rappresentati.

L’Italia vanta l’ultimo podio a Madonna di Campiglio nel 2020, con Vinatzer terzo, ma tra i protagonisti che saranno all’opera questa sera, anche Stefano Gross fu terzo, sebbene nel 2016. Bisogna tornare indietro fino al 2005, invece, per trovare l’ultima vittoria italiana, targata Giorgio Rocca.

La prima manche dello slalom speciale maschile in programma a Madonna di Campiglio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024, prenderà il via alle ore 17.45, mentre la seconda manche alle 20.45: OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’evento dalle ore 17.15.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Live Sport su OA Sport...