Calendario sport invernali oggi: orari 3 dicembre, programma, tv, streaming

Oggi, domenica 3 dicembre 2023, saranno di scena diversi sport invernali: gare di Coppa del Mondo per sci alpino, sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, sci freestyle, biathlon, snowboard e speed skating, di Coppa del Mondo junior per short track e speed skating e di IBU Cup per il biathlon.

Il fine settimana riservato alle gare tecniche della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino si concluderà oggi, domenica 3 dicembre, con il gigante femminile (1a manche alle ore 17.00, seconda manche alle ore 20.15) in programma a Tremblant (Canada), con otto azzurre iscritte.

Si concluderà ad Oestersund, in Svezia, la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon: sarà il giorno degli inseguimenti, con la 10 km femminile che scatterà alle ore 14.00 e la 12.5 km maschile che partirà alle ore 16.00.

L’Italia sarà rappresentata nella gara femminile da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Rebecca Passler, Samuela Comola ed Hannah Auchentaller e nella pursuit maschile da Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer ed Elia Zeni.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Domenica 3 dicembre

08.30 Short track, Coppa del Mondo junior Leeuwarden: seconda giornata – YouTube ShorttrackOnLine

09.00 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: NH HS100 maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

09.30 Speed skating, Coppa del Mondo junior Collalbo: seconda giornata – Nessuna copertura tv/streaming

09.50 Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare: staffetta 4×7.5 km femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

10.30 Snowboard, Coppa del Mondo Les Deux Alpes: cross maschile/femminile, qualificazioni – Nessuna copertura tv/streaming

10.40 Speed skating, Coppa del Mondo Stavanger: terza giornata – 14.30 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

11.00 Biathlon, IBU Cup Kontiolahti: staffetta mista – Eurovision Sports Live

11.30 Combinata nordica, Coppa del Mondo Lillehammer: Gundersen 10 km maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

11.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 femminile – Nessuna copertura tv/streaming

12.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare: staffetta 4×7.5 km maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

12.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 femminile – eurosport.it, discovery+

12.45 Snowboard, Coppa del Mondo Les Deux Alpes: cross maschile/femminile – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

14.00 Biathlon, IBU Cup Kontiolahti: staffetta single mixed – Eurovision Sports Live

14.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 10 km inseguimento femminile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

15.30 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: qualificazioni HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

15.30 Sci freestyle, Coppa del Mondo Ruka: aerials maschile/femminile – eurosport.it, discovery+

16.00 Biathlon, Coppa del Mondo Oestersund: 12.5 km inseguimento maschile – Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, Eurovision Sports Live

17.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: 1a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

17.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo Lillehammer: HS140 maschile – eurosport.it, discovery+

18.45 Sci alpino, Coppa del Mondo Beaver Creek: super G maschile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

20.15 Sci alpino, Coppa del Mondo Tremblant: 2a manche gigante femminile – Rai Sport HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it, discovery+

Foto: Federico Angiolini