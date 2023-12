LIVE Biathlon, Inseguimento femminile Oestersund in DIRETTA: Lisa Vittozzi deve rimontare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Oestersund (Svezia) valido per la prima tappa di Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Ultima giornata di competizioni in terra svedese dove abbiamo già visto diverse gare che ci hanno lanciato messaggi interessanti. Si chiude con gli inseguimenti, davanti a tutte partirà la francese Lou Jeanmonnot, mentre le azzurre devono rimontare sperando in una crescita nel fondo dopo i malanni avuti.

È stata la sprint delle sorprese, con le prime tre atlete che sono salite sul podio partendo da outsider e oggi avranno l’occasione di centrare un altro grande risultato in questo biathlon femminile che sta un po’ riscrivendo la sua geografia dopo i tanti ritiri delle ultime stagioni. Aprirà per prima il cancelletto la transalpina Jeanmonnot, una delle poche a trovare il doppio zero nella sprint che ha segnato la sua prima vittoria in carriera. La due più immediate inseguitrici battono bandiera norvegese: a 9″ partirà Karoline Knotten, con il pettorale giallo in condivisione, mentre 18″ dopo la francese scatterà Juni Arnekleiv. Con lo stesso ritardo della norvegese inizierà la sua fatica anche la tedesca Franziska Preuss, colei che è pettorale giallo a pari merito con Knotten, che ha chiuso la sprint con 2 errori mostrando una condizione sugli sci invidiabile ed essendo la vera sorpresa di questo avvio di stagione. Sono venti i secondi da recuperare per Vanessa Voigt, mentre a 24″ e come sesta atleta sarà in partenza Ingrid Tandrevold. I distacchi sono assai risicati, con le prime dieci racchiuse in 35″e ben in 19 in meno di un minuto. Da “lontano” attenzione alle rimonte delle svedesi Elvira (+36″) e Hanna (+42″) Oeberg, e delle transalpine Julia Simon (+51″) e Justine Braisaz (+1’19”).

Saranno in cinque le azzurre al via, con Lisa Vittozzi che partirà per nona con un ritardo da recuperare di 34″ dalla testa. La sappadina ha disputato una sprint di rara intelligenza e maturità, in quanto dopo aver saltato la staffetta per un malanno stagionale ha impostato tutta la gara in funzione dello zero al poligono, puntualmente arrivato, sapendo poi di dover soffrire nel fondo, come purtroppo è successo. Per Vittozzi si spera che la condizione possa tornare quanto più vicina a quella ammirata domenica scorsa nell’individuale, ma in un format come l’inseguimento l’azzurra partendo con questo distacco è sicuramente una candidata alla rimonta per le primissime posizioni. Anche Dorothea Wierer è ancora lontana partente sugli sci della biathleta che abbiamo sempre ammirato, con i postumi della febbre alta ancora nel corpo; la due volte vincitrice della Coppa del Mondo scatterà per 17esima con 56″ da Jeanmonnot, appena un secondo prima di un’ottima Rebecca Passler che quest’oggi va alla ricerca del miglior risultato in carriera. Saranno poi al cancelletto: Samuela Comola (+2’05”) e Hannah Auchentaller (+2’20”), per entrambe l’obiettivo è la zona punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’inseguimento femminile di Oestersund (Svezia), valido per la prima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Si chiude l’avventura in terra svedese con il format più aperto e impronosticabile, con tante ragazze racchiuse in un minuto pronte a regalarci spettacolo. Tutti ad inseguire Jeanmonnot, con Vittozzi e Wierer in perfetta posizione da cacciatrici. Si parte alle 14.00, buon divertimento e buon biathlon a tutti!

Foto: Federico Angiolini