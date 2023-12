LIVE Snowboardcross Les Deux Alpes 2023 in DIRETTA: Michela Moioli in gara nella prova individuale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prima tappa di Coppa del Mondo 2023/2024 di snowboardcross, in scena a Les Deux Alpes, Francia. Viste le condizioni meteo avverse di questi giorni, il programma di questa tappa è stato totalmente stravolto: ieri è andata in scena la prova a squadre, mentre oggi sarà la volta delle prove individuali.

Nella giornata di ieri è stata inaugurata questa nuova stagione con la prova a squadre, vinta dalla Gran Bretagna, davanti alla formazione di casa e dagli USA. L’Italia ha schierato due team, ottenendo un sesto, con Omar Visentin e Michela Moioli, ed un ottavo posto, con Lorenzo Sommariva e Caterina Carpano.

Quest’oggi si inizia alle 10.30 con le qualificazioni delle prove individuali, inizialmente in programma per venerdì, mentre a partire dalle 12.30 andranno in scena le fasi finali. Gli italiani al via delle qualificazioni sono 15, 9 uomini e 6 donne: il settore maschile sarà guidato da Visentin e Sommariva, a cui si affiancheranno Leoni, Godino, Menconi, Castello, Colturi, Ferrari ed Abbati. Tra le donne spicca il nome della campionessa olimpica Moioli, insieme a Carpano, Belingheri, Gallina, Groblechner e Savoldelli.

Non è prevista copertura in streaming per le prove individuali, che però saranno visibili in streaming su Discovery Plus e Rai Play.

