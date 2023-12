LIVE Sci di fondo, Staffetta 4x7,5 km Gallivare 2023 in DIRETTA: azzurri per un risultato a sorpresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta 4×7,5 km maschile in programma a Gallivare (Svezia), valida per la Coppa del Mondo 2023-2024. Dopo il debutto di Ruka con una tre giorni che ha visto Federico Pellegrino chiudere con un ottimo quarto posto nella sprint e altri discreti risultati per la squadra italiana e le due 10 km di ieri a tecnica libera, la Coppa del Mondo di sci di fondo presenta la prima staffetta maschile della stagione a Gallivare, in Svezia. In mattinata si è disputata anche la staffetta femminile ma lo staff azzurro ha deciso di non iscrivere la squadra italiana, portando in Svezia solo tre atlete. Si va nel nord del Paese, in quella parte di territorio che fa parte della Lapponia svedese, la quale si estende per un quarto del territorio nazionale. A GAllivare si torna a gareggiare dopo oltre un decennio. Dopo un’estemporanea presenza nel 1995, il massimo circuito è successivamente stato di scena su queste nevi tra il 2004 e il 2012, seppur con cadenza biennale.

Il pronostico è tutto a favore della Norvegia che ha dominato in lungo e in largo il primo scorcio di stagione e può contare su una squadra di primissimo livello, in grado di primeggiare sia con la prima che con la seconda compagine, nonostante manchino all’appello alcuni dei grandi protagonisti della coppa del Mondo come ad esempio il vincitore dello scorso anno Johannes Hoesfjot Klaebo. A cercare di contrastare la formazione norvegese, ci sarà la squadra di casa che però deve fare i conti con l’assenza pesante di Poromaa, influenzato. In gioco per le zone alte della classifica anche Francia e Stati Uniti.

L’Italia ci proverà ad inserirsi nella lotta magari per una delle prime cinque posizioni ma dovrà fare a meno del suo faro, Federico Pellegrino che ha rinunciato alla seconda tappa della Coppa del Mondo. Il valdostano ha infatti deciso di rientrare in Italia, in accordo con lo staff tecnico, per preparare le prossime gare del massimo circuito internazionale itinerante, a partire dalla tappa di Oestersund, sempre in Svezia, della prossima settimana. I tecnici sceglieranjno quattro atleti tra Francesco De Fabiani, Davide Graz, Paolo Ventura, Simone Daprà ed Elia Barp.

