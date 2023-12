LIVE Sci alpino, SuperG Beaver Creek 2023 in DIRETTA: Casse punta azzurra, l’Italia cerca volti nuovi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Due discese libere cancellate e ora si spera quantomeno di riuscire a disputare il SuperG per poter assistere alla prima gara veloce della stagione, dopo ben quattro cancellazioni su altrettante discese libere in programma in questo sfortunato inizio di anno agonistico. Teatro è la mitica Birds of Prey, una pista storica e che regala sempre grandissimo spettacolo ad inizio stagione quando il maltempo lascia una tregua.

Si preannuncia una battaglia a tre tra i grandi interpreti della specialità, il norvegese Aleksander Kilde, miglior tempo martedì e quinto in controllo mercoledì nelle prove della discesa libera e dunque in ottima condizione e capace di pennellare anche quando le curve sono più strette, ma attenzione soprattutto al fenomeno svizzero che corrisponde al nome di Marco Odermatt, forse non ancora al meglio dopo la caduta di settimana scorsa, ma difficilmente battibile se riesce a trovare il ritmo giusto. Il terzo incomodo potrebbe essere il francese Alexis Pinturault che, dall’alto della sua esperienza, punta a fare molto bene sulle nevi statunitensi.

Tra i rivali del trio dei favoriti coloro che hanno mostrato di essere in grande condizione durante le prove della settimana, unico riferimento plausibile finora, il transalpino Cyprien Sarrazin, terzo nel primo training e addirittura davanti a tutti nella seconda prova, la coppia canadese formata da Cameron Alexander e James Crawford sempre nelle zone alte della classifica, gli austriaci Daniel Hemetsberger ma soprattutto Marco Schwarz, che dopo la vittoria in slalom se dovesse fare punti pesanti anche in velocità diventerebbe un serio candidato per la classifica generale.

In casa Italia il più pimpante nei giorni di avvicinamento è stato senza dubbio Mattia Casse, che è anche l’azzurro che ha saputo fare meglio lo scorso anno in SuperG. L’atleta classe 1990 si presenta in questa stagione con una consapevolezza diversa dopo aver chiuso la miglior annata di sempre, l’azzurro vuole confermarsi ai massimi livelli provando a diventare presenza costante sul podio e perché no inseguire la prima vittoria in carriera. A Dominik Paris piace il contesto ma bisognerà capire quanto l’azzurro è pronto sul SuperG. Segnali incoraggianti quelli lanciati da Guglielmo Bosca e da Florian Schieder. Al via anche Pietro Zazzi, Giovanni Borsotti, Christof Innerhofer e Giovanni Franzoni. L’Italia non sale sul podio della Bird of Pray da ben 10 anni, un tabu da sfatare.

