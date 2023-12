Calendario biathlon oggi in tv: orari inseguimenti Lenzerheide 2023, programma, streaming, pettorali

Proseguirà domani a Lenzerheide con le due gare a inseguimento la terza tappa della Coppa del Mondo 2023/2024 di biathlon. Sulle nevi svizzere la giornata inizierà alle ore 12:45 con la prova femminile di 10 km e si concluderà poi con la gara maschile di 12,5 km, in programma alle ore 14:40.

Nella gara femminile ci saranno ben cinque atlete azzurre. La prima italiana a cominciare la prova sarà Lisa Vittozzi, che lascerà i blocchi di partenza per terza con un ritardo di 17” dalla vincitrice della sprint di mercoledì, ovvero la francese Justine Braisaz-Bouchet. Dopo più di due minuti, e precisamente 2’22” dopo la prima, prenderà il via Dorothea Wierer con il pettorale numero 32. Più indietro invece le altre tre nostre portacolori: Rebecca Passler partirà per 36ma con un distacco di 2’33”, Beatrice Trabucchi si presenterà al via per 52ma con un ritardo di 3’06” e, infine, Samuela Comola inizierà la sua gara per 55ma con 3’17” da recuperare.

Anche nella prova maschile saranno ben cinque gli italiani al via. Il primo a presentarsi allo start sarà Didier Bionaz, che partirà per 19° con un ritardo di 1’26” dal vincitore della sprint di ieri, ossia il tedesco Benedikt Doll. Subito dopo sarà invece il turno di Tommaso Giacomel, 20° al via con un distacco di 1’28”. Per quanto riguarda poi gli altri azzurri, Elia Zeni partirà per 32° con un ritardo di 1’48”, Patrick Braunhofer inizierà la gara per 33° con un distacco di 1’53” e, infine, Lukas Hofer prenderà il via per 47° con 2’28” da recuperare.

L’inseguimento femminile e maschile di Lenzerheide si potranno vedere in diretta tv rispettivamente su Eurosport 2 HD ed Eurosport 1 HD. Inoltre, entrambe le gare saranno disponibili in streaming su Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale di tutte e due le prove.

CALENDARIO GARE A INSEGUIMENTO LENZERHEIDE

Sabato 16 dicembre

Ore 12.45: inseguimento 10 km femminile a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 14.40: inseguimento 12,5 km maschile a Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Eurosport 1 HD

PROGRAMMA GARE A INSEGUIMENTO A LENZERHEIDE: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD per l’inseguimento femminile ed Eurosport 1 HD per l’inseguimento maschile

Diretta streaming: Eurovision Sports Live, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIMENTO MASCHILE LENZERHEIDE

1 DOLL Benedikt GER 0:00

2 BOE Johannes Thingnes NOR 0:05

3 NAWRATH Philipp GER 0:37

4 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:39

5 HORN Philipp GER 0:39

6 KUEHN Johannes GER 0:44

7 PONSILUOMA Martin SWE 0:59

8 FILLON MAILLET Quentin FRA 1:00

9 PLANKO Lovro SLO 1:05

10 PERROT Eric FRA 1:09

11 HARTWEG Niklas SUI 1:12

12 STROEMSHEIM Endre NOR 1:14

13 CLAUDE Florent BEL 1:14

14 y BOE Tarjei NOR 1:16

15 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1:17

16 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1:19

17 EDER Simon AUT 1:21

18 STRELOW Justus GER 1:22

19 BIONAZ Didier ITA 1:26

20 b GIACOMEL Tommaso ITA 1:28

21 NELIN Jesper SWE 1:28

22 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1:29

23 MUKHIN Alexandr KAZ 1:30

24 CLAUDE Fabien FRA 1:32

25 KRCMAR Michal CZE 1:33

26 KOMATZ David AUT 1:37

27 DOHERTY Sean USA 1:44

28 ILIEV Vladimir BUL 1:46

29 KIREYEV Vladislav KAZ 1:46

30 STVRTECKY Jakub CZE 1:47

31 INVENIUS Otto FIN 1:48

32 ZENI Elia ITA 1:48

33 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:53

34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:54

35 BURKHALTER Joscha SUI 2:00

36 JACQUELIN Emilien FRA 2:01

37 MAKAROV Maksim MDA 2:01

38 FAK Jakov SLO 2:05

39 ZOBEL David GER 2:06

40 MUSTONEN Joni FIN 2:07

41 RUNNALLS Adam CAN 2:08

42 STALDER Sebastian SUI 2:12

43 MARECEK Jonas CZE 2:18

44 PRYMA Artem UKR 2:18

45 LESIUK Taras UKR 2:25

46 GUIGONNAT Antonin FRA 2:26

47 HOFER Lukas ITA 2:28

48 BROWN Jake USA 2:29

49 BONACCI Vincent USA 2:30

50 UNTERWEGER Dominic AUT 2:31

51 BUTA George ROU 2:32

52 SIIMER Kristo EST 2:34

53 SHAMAEV Dmitrii ROU 2:35

54 COLTEA George ROU 2:36

55 MAGAZEEV Pavel MDA 2:37

56 MUKKALA Jonni FIN 2:41

57 GUNKA Jan POL 2:41

58 LAPSHIN Timofei KOR 2:44

59 FLORE Raul ROU 2:44

60 SINAPOV Anton BUL 2:46

STARTLIST INSEGUIMENTO FEMMINILE LENZERHEIDE

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:00

2 y TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 0:12

3 VITTOZZI Lisa ITA 0:17

4 SIMON Julia FRA 0:40

5 rb OEBERG Elvira SWE 0:52

6 SKOGAN Marit Ishol NOR 0:56

7 PREUSS Franziska GER 1:00

8 IRWIN Deedra USA 1:13

9 VOBORNIKOVA Tereza CZE 1:23

10 ARNEKLEIV Juni NOR 1:26

11 TOMINGAS Tuuli EST 1:27

12 HETTICH-WALZ Janina GER 1:29

13 PERSSON Linn SWE 1:30

14 LAMPIC Anamarija SLO 1:31

15 BRORSSON Mona SWE 1:37

16 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1:43

17 PETRENKO Iryna UKR 1:43

18 DAVIDOVA Marketa CZE 1:45

19 HAECKI-GROSS Lena SUI 1:46

20 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:49

21 VOIGT Vanessa GER 1:56

22 CHAUVEAU Sophie FRA 2:01

23 ERDAL Karoline NOR 2:01

24 DZHIMA Yuliia UKR 2:04

25 STEINER Tamara AUT 2:05

26 MAGNUSSON Anna SWE 2:06

27 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:07

28 MINKKINEN Suvi FIN 2:09

29 OEBERG Hanna SWE 2:14

30 BASERGA Amy SUI 2:18

31 MEIER Lea SUI 2:19

32 WIERER Dorothea ITA 2:22

33 CHARVATOVA Lucie CZE 2:29

34 GASPARIN Aita SUI 2:32

35 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 2:33

36 PASSLER Rebecca ITA 2:33

37 JISLOVA Jessica CZE 2:35

38 GROTIAN Selina GER 2:39

39 VIROLAINEN Daria FIN 2:41

40 KERANEN Noora Kaisa FIN 2:44

41 KAPUSTOVA Ema SVK 2:48

42 GUIGONNAT Gilonne FRA 2:52

43 HRISTOVA Lora BUL 2:54

44 ANDERSSON Sara SWE 2:56

45 CHEVALIER Chloe FRA 2:57

46 KUELM Susan EST 2:57

47 STREMOUS Alina MDA 3:00

48 LEINAMO Sonja FIN 3:00

49 TRAUBAITE Judita LTU 3:04

50 MEZDREA Andreea ROU 3:05

51 GANDLER Anna AUT 3:05

52 TRABUCCHI Beatrice ITA 3:06

53 MAKAROVA Aliona MDA 3:10

54 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 3:13

55 COMOLA Samuela ITA 3:17

56 MOSER Nadia CAN 3:19

57 JUPPE Anna AUT 3:21

58 KLEMENCIC Ziva SLO 3:22

59 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 3:22

60 KLEMENCIC Polona SLO 3:25

Foto: LaPresse