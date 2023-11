Sport in tv oggi (venerdì 17 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 17 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

05.30 F1, GP Las Vegas: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

07.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Yanqiing (Cina): prova maschile – Diretta streaming su IBSF TV.

09.00 F1, GP Las Vegas: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Equitazione, Global Champions Tour a Praga (Repubblica Ceca): terza giornata – Diretta streaming su GCTV.

09.55 Speed skating, Coppa del Mondo a Pechino: prima giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

10.00 Judo, Europei U23: prima giornata (Elimination round) – Diretta streaming sul canale judotv.com.

11.00 Skeleton, Coppa del Mondo a Yanqiing (Cina): prova femminile – Diretta streaming su IBSF TV.

11.45 Sci alpino, Coppa del Mondo a Zermatt-Cervina: terza prova cronometrata di discesa femmminile – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

12.00 Moto3, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Espoo (Finlandia): short program individuale uomini – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

12.00 Tennis, ATP Finals 2023: Koolhof/Skupski vs Bopanna/Ebden – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.35 Equitazione, World Cup Dressage a Stoccarda (Germania): prima giornata – Diretta streaming su FEI.TV.

12.50 Moto2, GP Qatar: prove libere 1- Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.45 MotoGP, GP Qatar: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

13.50 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Espoo (Finlandia): short program coppie – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

14.30 Tennis, ATP Finals 2023: Alcaraz vs Medvedev – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

16.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Espoo (Finlandia): short program individuale femminile – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

16.00 Judo, Europei U23: prima giornata (Final Block) – Diretta streaming sul canale judotv.com.

16.00 Calcio a 5, Serie A: Fortitudo Pomezia vs Ciampino Futsal – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.15 Moto3, GP Qatar: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.05 Moto2, GP Qatar: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.50 Pattinaggio artistico, Grand Prix a Espoo (Finlandia): danza ritmica – Diretta tv su Eurosport1 HD, RaiSport HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW, DAZN e su RaiPlay.

18.00 Tennis, ATP Finals 2023: Ram/Salisbury vs Hijikata/Kubler – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Golf, The RSM Classic: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

18.00 MotoGP, GP Qatar: pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas vs Bayern – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon Villeurbanne vs Baskonia – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panathinaikos vs Virtus Bologna – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.30 Tennis, ATP Finals 2023: Rublev vs Zverev – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro vs Sporting Sala Consil – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Meta Catania vs Sandro Abate – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal vs Olimpus Roma – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Valencia – Diretta tv su DAZN, in differita su Sky Sport Arena (204) dalle 23.00, in streaming su DAZN e dalle 23.00 su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket femminile, Serie A1: Faenza vs Schio – Nessuna copertura tv/streaming.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Zebre vs Cardiff Rugby – Diretta tv su Sky Sport Max (203), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega: Partizan vs Alba Berlin – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Qualificazioni Europei 2024: Italia vs Macedonia – Diretta tv su Rai 1 HD, in streaming su RaiPlay.

