LIVE F1, GP Las Vegas 2023 in DIRETTA: scattano le prove libere, buona pista per la Ferrari?

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino statunitense le squadre e i piloto lavoreranno alacremente per trovare nel più breve tempo possibile la messa a punto ideale. Parliamo di una pista su cui non ci sono riferimenti chiari, essendo nuova.

Chiaramente le scuderie partiranno dai dati al simulatore per effettuare la classica analisi comparativa su quanto accadrà in pista. Un tracciato che in Ferrari si spera possa adattarsi alla SF-23. Stando a quanto dichiarato dal monegasco Charles Leclerc e dallo spagnolo Carlos Sainz, la monoposto di Maranello potrebbe avere una buon rendimento.

Curiosità sulla resa della Red Bull, poco brillante nell’ultimo week end che ha proposto un circuito cittadino. Il riferimento è a Singapore. Max Verstappen è stato molto chiaro nell’appuntamento con i media, dicendo chiaramente di gradire poco la pista e ritenendo che la necessità di gareggiare a Las Vegas non ci sia per ragioni sportive ma commerciali. Non le ha proprio mandate a dire Max.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 alle 05.30 italiane, mentre la FP2 inizierà alle 09.00. Buon divertimento!

