LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: finirà con il 2-1 che va bene ad entrambi?

LE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Medvedev, incontro della terza giornata del gruppo rosso delle Nitto ATP Finals 2023. L’ultimo giorno dei Round Robin si apre con la sfida tra il numero 2 ed il numero 3 del mondo, rispettivamente Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Il russo è già certo della qualificazione per le semifinali, grazie ai successi in due set contro Andrey Rublev, 6-4, 6-2, e Alexander Zverev, 7-6, 6-4. Medvedev però non è ancora a conoscenza della posizione finale nel girone: l’unica maniera per avere la certezza di essere primo nel girone è vincere anche quest’incontro, concludendo il Round Robin a punteggio pieno.

Alcaraz invece non è certo di qualificarsi per le semifinali, ma è padrone del proprio destino. In caso di successo contro Medvedev, lo spagnolo sarebbe aritmeticamente qualificato ed il numero di set stabilirebbe le posizioni: con una vittoria per 2-0 l’iberico volerebbe al primo posto, mentre con un successo in tre parziali diventerebbe determinante la sfida tra Rublev e Zverev.

Il nativo di Murcia è tornato in lotta per un posto per le semifinali grazie alla vittoria di mercoledì ai danni di Rublev. Lo spagnolo ha così riscattato la sconfitta all’esordio contro Alexander Zverev. Una superficie così veloce al momento sembrerebbe essere ancora un’incognita per Alcaraz, che non è riuscito a mettere in campo il proprio miglior tennis. L’iberico è chiamato ad una mezza impresa contro Medvedev, il quale ha dimostrato di andare a nozze con la rapidità di questi campi.

Quello odierno sarà il quinto incontro tra i due giocatori. Il bilancio è in perfetta parità: il russo ha vinto a Wimbledon nel 2021 ed agli US Open 2023, mentre lo spagnolo si è imposto, sempre quest’anno, ad Indian Wells e nello Slam inglese. I due si daranno battaglia a partire dalle 14.30. La partita sarà visibile su Sky Sport Tennis e Rai 2, mentre la copertura streaming è affidata a Rai Play, Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Alcaraz-Medvedev a partire dalle 14.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

