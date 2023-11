LIVE Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA: vincere per scacciare l’incubo ricorrente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Macedonia del Nord, Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA: serve una vittoria per scacciare via i fantasmi.

Non si può assolutamente sbagliare. L’Italia arriva alle ultime due sfide del girone di qualificazione a Euro 2024 con la consapevolezza e la pressione di non poter più minimamente sbagliare.

Lo scontro è con la Macedonia del Nord, già fuori dalla corsa al secondo posto del girone ma in grado di far rivivere ricordi traumatici agli azzurri dopo le vicende del playoff per Qatar 2022. Con una vittoria l’Italia aggancerebbe l’Ucraina al secondo posto nel girone, tentando poi lo scontro diretto contro la nazionale ucraina nell’ultima sfida. Torna Chiesa tra i titolari in attacco per l’Italia, confermato a destra Berardi.

Data: 17/11/2023

Orario: 20.45

Canale TV e streaming: Rai 1, Rai Play

Probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) – Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.

Foto: Lapresse.