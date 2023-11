MotoGP in tv, orari GP Qatar 2023: programma prove libere, streaming, palinsesto TV8 e Sky

Prosegue senza alcuna sosta il Motomondiale 2023. Dopo il Gran Premio della Malesia si svolge da oggi il Gran Premio del Qatar, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Motomondiale 2023 che potrebbe risultare già determinante per il responso nella classe Regina. Si chiude così la lunga tournée asiatica prima di arrivare alla conclusione di Valencia.

In terra araba Pecco Bagnaia avrà il primo match point per conquistare il secondo titolo mondiale di fila, ma si dovranno verificare diverse combinazioni. Al momento sono solo 14 i punti che separano il centauro italiano dal rivale Jorge Martin: il campione del mondo in carica dovrebbe chiudere il weekend con 38 punti di vantaggio per arrivare a Valencia in passerella.

Sul tracciato di Lusail inoltre si indirizzerà ancora di più la battaglia per il titolo nella classe cadetta, con lo scontro ancora aperto tra Masià e Sasaki. E’ già tutto deciso invece in Moto2, dove Pedro Acosta ha conquistato la vittoria del Mondiale nel circuito di Sepang, con Tony Arbolino già aritmeticamente secondo.

Il venerdì del GP del Qatar sarà trasmesso da Sky Sport attraverso il canale tematico Sky Sport MotoGP (208). In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go, mentre qualifiche e Sprint Race saranno in diretta su tv8.it. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno o sessione.

PROGRAMMA GP QATAR 2023 MOTOMONDIALE (orari italiani)

Venerdì 17 novembre

Ore 12.00-12.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 12.50-13.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 13.45-14.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 16.15-16.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 17.05-17.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 18.00-19.00, MotoGP, Prove libere

PROGRAMMA GP QATAR 2023: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208)

Diretta streaming: NOW, Sky Go

Diretta Live testuale: OA Sport

Foto: Lapresse