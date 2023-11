Alcaraz-Medvedev oggi in tv, ATP Finals 2023: orario, programma in chiaro, streaming

Si chiuderanno quest’oggi le fasi a gironi delle ATP Finals 2023. Dopo aver conosciuto il destino del girone verde, oggi sapremo che cosa succederà nel gruppo rosso. Con un match cruciale nel primo pomeriggio tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, la riedizione della semifinale degli ultimi US Open.

Il russo può approcciare questa partita con un filo di relax in più. Difatti il numero 3 al mondo è già qualificato alle semifinali grazie ai due successi in due set su Andrey Rublev al debutto e su Alexander Zverev mercoledì. Anche una sconfitta in due set lo porterebbe al secondo posto grazie al conteggio dei set. L’iberico invece deve vincere per conquistare il passaggio tra i migliori quattro delle finals, mentre in caso di ko dovrebbe sperare che Andrey Rublev batta Alexander Zverev in serata.

Il match tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev, valido per il gruppo rosso delle ATP Finals, verrà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2, mentre Sky offrirà la visione su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Il match verrà trasmesso in streaming su Rai Play in visione gratuita, su NOW e SkyGo a pagamento.

ATP FINALS 2023, IL PROGRAMMA

17 novembre

Non prima delle 14.30 – C. Alcaraz vs D. Medvedev – terzo turno girone rosso ATP Finals

ALCARAZ-MEDVEDEV, ATP FINALS 2023, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205) a pagamento

Diretta streaming: RaiPlay in chiaro, NOW e SkyGo a pagamento

Foto: LaPresse