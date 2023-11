LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna, Eurolega basket in DIRETTA: altro esame di maturità nella bolgia di Atene

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Olimpia Milano-Anadolu Efes – La presentazione di Panathinaikos-Virtus Bologna

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 9a giornata di Eurolega 2023-2024. A OAKA sono di fronte il Panathinaikos e la Virtus Segafredo Bologna: l’impianto dell’argento olimpico dell’Italia 2004 torna protagonista.

Situazione di classifica piuttosto diversa sui due fronti, con la Virtus che è in zona alta con 6 vittorie e 2 sconfitte, mentre il Panathinaikos al momento è nel gruppo a quota 4-4. Nella scorsa stagione le V nere si divorarono letteralmente chance importanti qui, ed è anche per questo che in molti hanno sete di rivincita.

I greci devono fare a meno sia di Juancho Hernangomez che di Ioannis Papapetrou, entrambi fuori fino a gennaio; per le V nere, oltre ad Achile Polonare, resta fuori Jordan Mickey. Attenzione va fatta al recente record positivo dei verdi, che assommano 7 vittorie sulle ultime 8 partite giocate. Qualche ex “italiano”: Ergin Ataman, Dinos Mitoglou (dopo la curiosa, per così dire, vicenda doping) e Jerian Grant, questi ultimi due ex Milano.

Queste le parole di Luca Banchi: “ Dopo Milano chiederemo ai nostri uomini di produrre un’altra gara di elevati contenuti tecnici ed agonistici, consapevoli che la nostra organizzazione su entrambe le metà campo possa permetterci di espugnare un parquet tradizionalmente ostico come Oaka“.

La palla a due di Panathinaikos-Virtus Bologna verrà alzata alle ore 20:15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo