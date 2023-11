Sport in tv oggi (martedì 7 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 7 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis con l’inizio delle Finals di Billie Jean King Cup. A Siviglia le prime compagini si confronteranno e le emozioni non mancheranno di certo. Rimanendo al tennis ci sarà l’esordio dell’eterno Fabio Fognini a Metz.

In primo piano il volley femminile con gli impegni di Conegliano in Champions League e di Chieri in Coppa CEV, mentre nel calcio la Champions League entrerà in scena con Milan e Lazio che affronteranno rispettivamente il PSG e il Feyenoord.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 7 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 7 novembre

07.00 Snooker, International Championship: secondo turno – Diretta tv su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, Sky Go e su NOW.

09.00 Tennis, ATP Sofia: primo turno – Diretta streaming su Tennis Tv.

10.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals 2023: Australia-Slovenia – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

14.00 Tennis, ATP250 Metz: primo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) fino alle 18.00, Sky Sport Tennis (203), SuperTennis, in streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

(Fognini vs Seyboth Wild 1° match e inizio programma alle 14.00)

16.00 Tennis, Billie Jean King Cup Finals 2023: Svizzera-Repubblica Ceca- Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Basket, Eurocup: Lietkabelis-JL Bourg – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.45 Calcio, Champions League: Borussia Dortmund-Newcastle – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 254, Sky Sport 4K (canale 213), in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

18.45 Calcio, Champions League: Shakhtar-Barcellona – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 255, in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

20.00 Basket, Eurocup: Venezia-Cedevita Olimpija – Diretta tv su Sky Sport Max (205), DAZN, in streaming su Sky Go, NOW e su DAZN.

20.00 Basket, Champions League: Ludwigsburg-Sassari – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Volley femminile, Coppa CEV: Dudingen-Chieri ’76 – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.30 Volley femminile, Champions League: A. Carraro Imoco Conegliano-Asterix Avo Beveren – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

21.00 Calcio, Champions League: Atletico Madrid-Celtic – Diretta tv su Sky Sport 254, Sky Sport Calcio (canale 202), in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

21.00 Calcio, Champions League: Lazio-Feyenoord – Diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 253, in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

21.00 Calcio, Champions League: Milan-PSG – Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213), Sky Sport 252, Canale 5 (in chiaro), in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go, Mediaset Infinity.

21.00 Calcio, Champions League: Manchester City-Young Boys – Diretta tv su Sky Sport 255, in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go

21.00 Calcio, Champions League: Stella Rossa-Lipsia – Diretta tv su Sky Sport 257, in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

21.00 Calcio, Champions League: Porto-Royal Antwerp – Diretta tv su Sky Sport 256, in streaming su NOW, Infinity+, Sky Go.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

18:25 Sprint2u con Martina Tozzi: specialista 800 e 1500 metri. Conduce: Ferdinando Savarese.

19:05 TennisMania. Conduce: Dario Puppo.

19:40 Basket2u con Andrea Ziglio (giornalista OA Sport). Conduce: Federico Rossini.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo