LIVE Conegliano-Beveren, Champions League volley femminile in DIRETTA: le campionesse d’Italia debuttano contro le belghe

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Beveren, match valido per la prima giornata della Champions League di volley femminile 2023-2024. Dopo l’avvio del Campionato anche la massima competizione continentale è pronta a prendere il via e le Pantere punteranno, come di consueto negli ultimi anni, a giocare un ruolo da protagoniste.

Inizio di stagione da incorniciare per le ragazze di Daniele Santarelli: 5 successi su 5 in Campionato, con appena 3 set persi, e vittoria nella finale della Supercoppa Italiana contro Milano. Conegliano in questa prima fase della Champions League si trova nel girone con il Beveren, lo Stoccarda e il Resovia, tutte formazioni ampiamente alla portata, in particolar modo quello di stasera appare il match con meno insidie e Santarelli potrebbe anche decidere di effettuare un piccolo turn over. L’Asterix Avo Beveren occupa la prima posizione nel Campionato belga con 4 successi e 12 punti complessivi. Non ci precedenti ufficiali tra queste due formazioni, ciò è dovuto alla poca storia della formazione belga in ambito continentale. Wolosz e compagne dovranno essere brave a sbrigare la pratica in maniera rapida, senza sprecare troppe energie fisiche e mentali e, soprattutto, per non lasciare punti preziosi per strada, chiudere il girone al primo posto sarà fondamentale una volta arrivati gli scontri diretti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Beveren, match valido per la prima giornata della Champions League di volley 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdevi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:30!

Foto: LivePhotoSport