LIVE Fognini-Seyboth Wild, ATP Metz 2023 in DIRETTA: il ligure sfida il brasiliano che fece piangere Medvedev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro di primo turno dell’ATP 250 di Metz tra Fabio Fognini e Thiago Seyboth Wild.

Il ligure gioca grazie a un invito da parte degli organizzatori, la sua classifica (147) lo costringe a dedicarsi al circuito challenger per cercare di chiudere nei 110, e regalarsi ancora un Australian Open in tabellone. L’impresa sarà quasi impossibile, considerando che per entrare nei pressi di quella zona gli servirebbero circa 150 punti da qui alla chiusura della stagione, un vero e proprio miracolo. Il tabellone lo mette di fronte a Seyboth Wild, un avversario che Fognini grazie alla sua esperienza può riuscire a “domare”, poi ci sarebbe il finalista uscente Alexander Bublik. E sarebbero fuochi d’artificio! Intanto c’è da battere un giocatore con il quale Fabio ha già perso, nella Finale del “ricco” Challenger di Genova per 6-2, 7-6(3).

Il giovane brasiliano (74), dopo aver ottenuto il roboante terzo turno a Parigi, partendo dalle qualificazioni e perdendo da Nishioka, in una partita che avrebbe dovuto vincere, non si è più proposto su quei livelli. Nel ventoso primo turno contro Medvedev avevamo ammirato un giocatore dotato di servizio e dritto formidabili, con una buonissima mobilità e una grande attitudine. Si pensava che potesse far bene di lì in poi, ma successivamente non ha più giocato prima di Wimbledon, dove ha perso al quinto al turno decisivo delle qualificazioni (v. Barrios Vera). Ultimamente, due vittorie in altrettanti prestigiosi challenger a Como e a Genova (v. FOGNINI) e la qualificazione a Basilea lo hanno posto di nuovo in posizione da best ranking.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live dell’incontro che partirà alle ore 14.00!

Foto: LaPresse