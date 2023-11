LIVE Milan-PSG, Champions League calcio in DIRETTA: serve fare punti per continuare a sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

A San Siro, il Milan cerca una vittoria fondamentale in Champions League ospitando i leader del gruppo, il PSG di Mbappé. I rossoneri, attualmente con 2 punti, hanno urgente bisogno di una vittoria, mentre il PSG, a quota 6, vuole consolidare la sua leadership.

Dopo sconfitte contro Juventus e Udinese, Pioli e il suo Milan sono sotto pressione. Non hanno ancora segnato in questo torneo, rendendo il match con il PSG essenziale per invertire la tendenza.

Il PSG, d’altro canto, è in forma con cinque vittorie consecutive tra Ligue 1 e Uefa Champions League. Mentre il Milan spera nel ritorno di Theo Hernandez e Pulisic, dall’altro lato c’è il ciclone Mbappé e il ritorno a San Siro di Donnarumma.

Probabile formazioni

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Loftus-Cheek, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Gonçalo Ramos, Mbappé. Allenatore: Luis Enrique.

