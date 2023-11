Sport in tv oggi (giovedì 16 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 14 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle ATP Finals di Torino. Sul veloce indoor del Pala Alpitour, Jannik Sinner affronterà il danese Holger Rune e l’esito della partita sarà decisivo per la qualificazione alle semifinali. Dopo aver sconfitto il greco Stefanos Tsitipas nell’incontro d’esordio del Gruppo Verde e soprattutto il n.1 del mondo Novak Djokovic, Sinner è atteso da un’altra sfida durissima.

In primo piano l’Eurolega di basket con l’Olimpia Milano in campo, opposta all’Anadolu Efes per centrare una vittoria fondamentale nel proprio percorso nella massima competizione continentale della palla a spicchi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, giovedì 16 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 16 novembre

11.45 Sci alpino, prova cronometrata discesa femminile a Zermatt-Cervina – Nessuna copertura tv/streaming.

12.00 Tennis, ATP Finals 2023: Ivan Dodig / Austin Krajicek vs Santiago Gonzalez / Edouard Roger-Vasselin – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

12.00 F1, GP Las Vegas: conferenza stampa piloti – Differita in tv su Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.30 Tennis, ATP Finals 2023: Novak Djokovic vs Hubert Hurkacz – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

15.00 MotoGP, GP Qatar: conferenza stampa piloti – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.30 Pallanuoto , EuroCup: Savona vs Apollon Smirnis – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Calcio, Qualificazioni Europei U21: San Marino vs Italia – Diretta tv su RAI2, in streaming su RaiPlay.

18.30 Tennis, ATP Finals 2023: Marcel Granollers / Horacio Ceballos vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

19.30 Pallanuoto, EuroCup: Panionios vs Ortigia – Nessuna diretta tv/streaming.

20.00 Pallanuoto, EuroCup: CN Barcellona vs Telimar Palermo – Nessuna copertura tv/streaming.

20.00 Pallanuoto, EuroCup: Vasas vs Honved SE – Nessuna copertura tv/streaming.

20.05 Basket, Eurolega: Maccabi Tel Aviv vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Max (203), DAZN, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.15 Basket, Eurolega: Olympiakos vs Stella Rossa – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket femminile, Serie A1 femminile: Campobasso-Bologna – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano vs Anadolu Efes – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su DAZN, SkyGo e su NOW.

20.45 Basket, Eurolega: Real Madrid vs Monaco – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Tennis, ATP Finals 2023: Jannik Sinner vs Holger Rune – Diretta tv su RAI2, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

09:00 TennisMania Speciale ATP Finals. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Giovanni De Benedictis (ex marciatore 5 volte olimpionico). Conduce: Ferdinando Savarese su sport2u.tv

20:00 TennisMania Speciale ATP Finals. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

20:20 Chess2u Intervista al Maestro Artem Gilevych. “Verso i Campionati Italiani”. Conduce: Anania Casale su sport2u.tv

21:00 Swim2u con Lorenzo Mora. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada su sport2u.tv

21:40 Beach2u con Daniele Lupo. Conducono: Simona Bastiani ed Enrico Spada su sport2u.tv

