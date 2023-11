LIVE Djokovic-Hurkacz, ATP Finals 2023 in DIRETTA: un set vinto dal polacco qualificherebbe Sinner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Hurkacz, terzo incontro del gruppo verde delle Nitto ATP Finals di Torino 2023. La terza giornata di sfide di questo raggruppamento inizia con la partita tra il numero 1 del mondo Novak Djokovic e l’esordiente Hubert Hurkacz, entrato dopo il ritiro di Stefanos Tsitsipas.

Il polacco potrebbe essere un grande alleato di Jannik Sinner: in caso di vittoria di un set da parte di Hurkacz, il tennista azzurro sarebbe aritmeticamente qualificato alle semifinali. Il numero 11 del mondo è stato in corsa per un posto per Torino fino a Parigi Bercy, quando è stato costretto a rinunciare a questo obiettivo, dopo l’eliminazione ai quarti di finale per mano di Grigor Dimitrov. La superficie molto veloce dei campi del PalAlpitour potrebbe sposarsi bene con le caratteristiche del gioco del polacco, il quale ci terrà a fare bella figura, anche senza poter sperare di passare il turno.

Djokovic cerca il riscatto dopo la sconfitta contro Sinner per 5-7, 7-6, 6-7. Il serbo al momento è al secondo posto del girone verde, grazie allo scontro diretto favorevole con Rune. Il numero 1 del mondo non è pienamente padrone del proprio destino: in caso di vittoria in due set del danese e di successo in 3 per il serbp, questo ultimo sarebbe eliminato. Mentre qualora il pluricampione Slam vincesse in due parziale ed il danese in tre si andrebbe a guardare la percentuale dei game vinti.

Quello odierno sarà il settimo incontro tra i due giocatori. Djokovic è avanti per 6-0 nei precedenti, di cui due risalgono a questa stagione (Dubai e Wimbledon). La partita inizierà alle 14.30 e sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Djokovic-Hurkacz a partire dalle 14.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse