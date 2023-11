LIVE Sci alpino, Prova discesa Zermatt-Cervinia in DIRETTA: Sofia Goggia scalpita, ma si riuscirà a scendere in pista?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si apre la stagione della velocità su una pista inedita per il Circo Bianco. La Gran Becca è un’assoluta novità per la Coppa del Mondo, con le prime due discese di sempre in programma nel fine settimana. Una pista speciale e che unisce anche due nazioni, la Svizzera e l’Italia, con le località di Zermatt e Cervinia.

E’ iniziata in salita anche per le donne il percorso di avvicinamento alle discese libere di Zermatt-Cervinia, sede dello Speed Opening della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. La prima prova cronometrata sulla pista “Gran Becca”, in programma ieri mattina alle ore 11.45, è stata infatti cancellata dagli organizzatori per il maltempo.

Troppo vento e la fitta nevicata della notte scorsa sono state le cause principali dell’annullamento del primo training ufficiale in vista delle gare che si dovrebbero svolgere sabato 18 e domenica 19 novembre. Le previsioni meteo purtroppo non sono incoraggianti anche per oggi e domani, giornate dedicate alle ultime prove in vista delle competizioni del weekend. Ricordiamo che, per disputare una gara di discesa libera, è obbligatorio aver effettuato in precedenza almeno una sessione di training ufficiale. Il calendario rischia quindi di slittare, ma la speranza è quella di non replicare quanto successo la scorsa settimana in campo maschile, con la cancellazione di entrambi gli eventi causa maltempo.

La prima a prendere il via sarà la statunitense Isabella Wright. Questi i numeri delle azzurre: Laura Pirovano 5, Sofia Goggia 9, Elena Curtoni 13, Federica Brignone 17, Marta Bassino 22, Nicol Delago 24, Nadia Delago 25, Monica Zanoner 41, Elena Dolmen 50, Teresa Runggaldier 55, Vicky Bernardi 56, Karoline Pichler 60, Roberta Melesi 62.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Si comincia, meteo permettendo, alle 11.45.

