LIVE Olimpia Milano-Anadolu Efes, Eurolega basket in DIRETTA: i padroni di casa sono già con le spalle al muro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutte le amiche e gli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Olimpia Milano-Anadolu Efes Istanbul, nona giornata dell’Eurolega di basket 2023!

La sfida di oggi ha una valenza importantissima per i meneghini, che devono assolutamente vincere per scacciare la crisi di risultati in Europa e cercare di risalire la china e la classifica che al momento li vede relegati nelle posizioni di coda con 2-6 di record dopo otto turni. Nel derby tricolore di martedì sera alla Segafredo Arena di Bologna gli uomini di Ettore Messina sono stati battuti dalla Virtus per 86-79 – non sono bastati i 21 punti di Shavon Shields ed i 16 di Nikola Mirotic a ribaltare l’inerzia del match.

Situazione diversa quella dell’Efes Istanbul, che dopo il ko rimediato in Emilia contro la Virtus Bologna di due settimane fa (93-81) hanno piazzato due successi consecutivi rispettivamente contro lo Zalgiris Kaunas (86-82 dTs) e l’AS Monaco (82-89), salendo in graduatoria all’ottava piazza con 4-4 di bilancio. Fari puntati sul folletto Shane Larkin e sull’americano naturalizzato italiano Darius Thompson, con Beaubois pronto a dare man forte ai compagni.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!

Credit: Ciamillo