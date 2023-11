Sport in tv oggi (domenica 5 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 5 novembre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, i motori con la F1, la pallamano con le qualificazioni ai Mondiali 2025, il judo con gli Europei, l’atletica con la maratona di New York, e molto altro ancora.

La gara lunga del GP del Brasile del Mondiale 2023 di F1 si correrà alle ore 18.00 italiane sul tracciato di San Paolo e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming sarà affidata a Sky Go e Now, infine OA Sport vi fornirà la diretta live testuale. Differita della gara in chiaro dalle 21.25 su TV8 e tv8.it.

La finale del tabellone principale di singolare maschile del Rolex Paris Masters 2023 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000, in corso a Parigi-Bercy, in Francia, vedrà opposti, non prima delle ore 15.00, il serbo Novak Djokovic, numero 1 del seeding e del mondo, ed il bulgaro Grigor Dimitrov.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 5 novembre

08.30 Atletica, Maratona di Torino – Nessuna copertura tv / streaming

09.00 Tennis, ATP 250 Sofia: qualificazioni (5° match dalle 09.00 Passaro-Huesler) – Nessuna copertura tv / streaming

10.00 Tennis, ATP 250 Metz: qualificazioni e 1°turno – 14.00 SuperTennis HD, SuperTenniX, Tennis TV

11.30 Judo, Europei: 3a ed ultima giornata, eliminatorie – Judo TV

12.30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy: finali (doppio alle 12.30, singolare non prima delle 15.00) – Tennis TV, 15.00 Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, differita singolare 21.00 SuperTennis HD, SuperTenniX

12.30 Calcio, Serie A: Verona-Monza – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Roma – Rai Sport HD, Rai Play, DAZN, ZONA DAZN

14.00 Ciclocross, Europei: donne élite – eurosport.it, discovery+

14.30 Rugby, URC: Benetton-Lions – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

14.30 Rugby, Serie A élite: Fiamme Oro-Colorno – DAZN

14.30 Rugby, Serie A élite: Rangers Vicenza-Petrarca – DAZN

14.40 Atletica, Maratona di New York (14.40 gara femminile, 15.05 gara maschile) – Rai Sport HD poi dalle 16.00 Rai 2 HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

14.45 Pattinaggio artistico, Grand Prix de France: gala – Rai Play 3, eurosport.it, discovery+

15.00 Ciclocross, Europei: uomini élite – eurosport.it, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Cagliari-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Sassuolo – DAZN

16.00 Basket, Serie A: Pistoia-Venezia – DAZN

16.00 Judo, Europei: 3a ed ultima giornata, final block – Judo TV

16.00 Volley, SuperLega: Piacenza-Catania – VBTV

16.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

16.30 Basket, Serie A: Brindisi-Milano – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Tortona-Brescia – DAZN

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Casalmaggiore – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio-Vallefoglia – VBTV

17.00 Volley, SuperLega: Taranto-Padova – VBTV

17.30 Basket, Serie A: Treviso-Scafati – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Modena-Monza – VBTV

18.00 F1, GP Brasile: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, Now, differita 21.25 TV8, tv8.it

18.00 Pallamano, Qualificazioni Mondiali 2025: Italia-Turchia – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, PallamanoTV

18.00 Calcio, Serie A: Roma-Lecce – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Como-Inter – DAZN

18.15 Basket, Serie A: Trentino-Reggio Emilia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Tennis, WTA Finals Cancun: gironi, semifinali e finale doppio, seconda semifinale singolare – SuperTenniX, WTA TV, 01.00-03.00 SuperTennis HD, 03.30-06.30 Rai Sport HD, Rai Play

18.30 Volley, SuperLega: Civitanova-Perugia – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

19.00 Basket, Serie A: Varese-Sassari – DAZN

19.30 Volley, SuperLega: Verona-Trentino – VBTV

20.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Novara – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

20.00 Basket, Serie A: Cremona-Virtus Bologna – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Fiorentina-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

