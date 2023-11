LIVE Maratona New York 2023 in DIRETTA: africani in pole position, l’Italia spera in Iliass Aouani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2023. Lungo le strade della Grande Mela andrà in scena la 42,195 km più prestigiosa, importante, famosa e iconica al mondo. Si preannuncia grande spettacolo nella metropoli americana, dove oltre 50.000 podisti si godranno una domenica memorabile tra il Ponte di Verrazzano e l’arrivo a Central Park. Grande sfida tra i professionisti, desiderosi di mettere la propria firma nella Major per eccellenza.

Sul fronte maschile l’etiope Mosinet Geremew, argento ai Mondiali 2019 e 2022, è tra i grandi favoriti della vigilia insieme ai connazionali Tamirat Tola (Campione del Mondo nel 2022) e Shura Kitata (secondo lo scorso anno nella Grande Mela). Attenzione all’olandese Abdi Nageeye (terzo nel 2022). Il kenyano Albert Korir, capace di imporsi a New York nel 2021, cercherà un nuova gioia. Attenzione a Maru Teferi (argento agli ultimi Mondiali). L’Italia si affiderà a Iliass Aouani.

Tra le donne, invece, la kenyana Peres Jepchirchir (Campionessa Olimpica) tornerà in scena dopo il sigillo del 2021, mentre la sua connazionale Hellen Obiri insegue la seconda affermazione nella terza uscita in carriera sulla distanza. L’altra kenyana Sharoni Lokedi proverà a confermarsi sul trono e ci sarà anche la connazionale Brigid Kosgei, argento a cinque cerchi. Da seguire l’eterna Edna Kiplagat, già Campionessa Mondiale e capace di imporsi in tre Major (Boston, Londra, New York), e l’etiope Letesenbet Gidey (primatista mondiale di 10.000 metri e mezza maratona).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della Maratona di New York 2023: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alla ore 14.40 con la partenza delle donne, poi alle ore 15.05 scatteranno gli uomini. Buon divertimento a tutti.

Foto: Lapresse