Civitanova-Perugia in tv oggi: orario, programma, streaming, Superlega volley

Supersfida in programma oggi, domenica 5 novembre (18.30), per quel che riguarda la terza giornata della Superlega di volley maschile 2023-2024. All’Eurosuole Forum si presenteranno a darsi battaglia nuovamente Civitanova e Perugia, dopo la spettacolare e pirotecnica finale di Supercoppa andata in scena mercoledì. I padroni di casa saranno assetati di rivincita, mentre gli ospiti vogliono dimostrare nuovamente la loro superiorità e mantenere la testa della classifica.

La Lube Civitanova nella finale di Supercoppa di mercoledì scorso è volata sul 2-0, prima di subire la rimonta dei Block Devils che si sono imposti 15-12 al tie-break dopo aver annullato sei match point e portato a casa un quarto set infinito per 34-32. L’occasione per un’altra partita memorabile si presenta subito, con i ragazzi di Blengini che, guidati da Aleksandar Nikolov e Ivan Zaytsev vorranno subito prendersi una pronta rivincita. Perugia che invece si presenta sulle ali dell’entusiasmo con la grande gestione di Giannelli che sta dando pane per tutte le sue bocche da fuoco, Wilfredo Leon su tutti.

Civitanova all’esordio in campionato è stata sorpresa in casa da una Monza (0-3) sugli scudi, mentre nella seconda giornata la Lube è andata a vincere sul campo di Padova, questa sera per i marchigiani sarà importante provare a vincere per non far scappare subito gli avversari in classifica. Perugia che invece in questo avvio di Superlega è stata un’autentica schiacciasassi: sei set disputati e sei set portati a casa. Debutto facile per i ragazzi di Lorenzetti in casa contro Catania, mentre prova di forza eccezionale nella seconda giornata sul campo della Vero Volley Monza.

Il big match della terza giornata della Superlega di volley maschile 2023-24 tra Cucine Lube Civitanova e Sir Susa Vim Perugia sarà trasmesso in chiaro in diretta tv su RaiSport HD. Si potrà seguire la sfida tra le squadre di Blengini e Lorenzetti anche in streaming su RaiPlay e previo abbonamento su Volleyball World Tv; mentre noi di OA Sport garantiremo la copertura integrale con la nostra diretta live testuale.

CALENDARIO CIVITANOVA-PERUGIA, TERZA GIORNATA DELLA SUPERLEGA DI VOLLEY

Domenica 5 novembre

Ore 18.30 Terza giornata di regular season della Superlega 2023-24: Cucine Lube Civitanova vs Sir Susa Vim Perugia – Diretta tv su RaiSportHD, in streaming su RaiPlay e Volleyball World Tv.

PROGRAMMA CIVITANOVA-PERUGIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta live testuale: OA Sport

Photo LiveMedia/Duilio Della Libera