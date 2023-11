Italia-Repubblica Ceca, Finale Coppa Davis juniores: quando si gioca, programma, orario, tv, streaming

L’Italia affronterà la Repubblica Ceca nella Finale della Coppa Davis juniores, quello che nei fatti è il Mondiale Under 16 per Nazionali di tennis. Il Bel Paese scenderà in campo sulla terra rossa di Cordoba (Spagna) con l’obiettivo di alzare al cielo la mini Insalatiera, impresa riuscita soltanto una volta nella storia (nel 2012, quando Gianluigi Quinzi infiammava la scena globale a livello giovanile e sembrava promettere spettacolo anche al piano superiore).

L’appuntamento è per domenica 5 novembre a partire dalle ore 10.00, si giocheranno due singolari (al meglio dei tre set) e l’eventuale doppio di spareggio. A trascinare l’Italia saranno Federico Cinà, Andrea De Marchi e Matteo Sciahbasi, capitanati da Nicola Fantoni. Dall’altra parte della rete giocheranno Maxim Mrva, Jan Kumstat, Martin Doskocil sotto la guida di Josef Cihak. Gli azzurri hanno battuto Germania e USA nella fase a eliminazione diretta.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di Italia-Repubblica Ceca, Finale della Coppa Davis juniores. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della ITF e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO FINALE COPPA DAVIS JUNIORES

Domenica 5 novembre

Ore 10.00 Finale Coppa Davis juniores: Italia vs Repubblica Ceca – Diretta streaming sul canale YouTube di ITF

Il programma prevede, nell’ordine, due singolari e l’eventuale doppio di spareggio.

PROGRAMMA ITALIA-REPUBBLICA CECA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube di ITF.

Diretta Live testuale: OA Sport.