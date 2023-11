LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: Egonu e Haak si ritrovano pochi giorni dopo la Supercoppa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA live di Milano-Conegliano, match valido per la sesta giornata del Campionato di Serie A di volley femminile 2023-2024. La massima serie italiana sta ormai entrano nel vivo e questa sera, all’Allianz Cloud di Milano, andrà in scena l’ennesimo big match di questo inizio stagione.

Milano e Conegliano si sono affrontate pochi giorni fa nella finale della Supercoppa Italiana, in quell’occasione, anche a causa di alcuni problemi fisici di Paola Egonu e Miriam Sylla, ad imporsi furono le Pantere. Al momento la classifica del Campionato vede Conegliano al terzo posto con 4 successi e 12 punti e Milano al quarto posto con 4 successi e 11 punti, entrambe le formazioni hanno però giocato un match in meno rispetto a Novara e Scandicci, che le precedono in classifica. Quella tra Imoco e Vero Volley sta iniziando ad essere una grande classica, basti pensare che negli ultimi 12 mesi gli scontri diretti sono stati addirittura 9, con Conegliano capace di spuntarla per 7 volte. Milano si è rafforzata ulteriormente rispetto alla passata stagione con l’arrivo di Egonu, ma l’impressione è che coach Gaspari debba ancora trovare la quadra del gruppo a causa della tante bande di livello a sua disposizione, Santarelli invece, come al solito, ha già le idee ben chiare e il gioco delle venete traspare sicurezza e solidità. Gli occhi saranno puntati anche sulla sfida tra le opposte: Paola Egonu e Isabelle Haak sono due delle quattro migliori giocatrici al mondo nel proprio ruolo e molto delle sorti di questo match passerà proprio dai loro attacchi.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Milano-Conegliano, match valido per la sesta giornata del Campionato di Serie A di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 16:00!

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi