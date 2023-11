LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley in DIRETTA: scontro diretto di lusso, Zaytsev sfida Giannelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Civitanova–Perugia, match valevole per la terza giornata della regular season in corso per la Superlega 2023-2024. Scontro diretto di lusso tra due delle favorite per il titolo quello che andrà in scena quest’oggi, rivincita dell’ultimo atto della Supercoppa Italiana 2023 disputatosi mercoledì, vinto dagli umbri al tie-break decisivo.

La squadra di Gianlorenzo Blengini deve riscattare immediatamente la sconfitta bruciante di quattro giorni fa: i marchigiani, avanti di due set, si sono fatti rimontare dagli avversari, sprecando peraltro sei palle match nel quarto parziale. La Lube, prima di questa giornata, era al sesto posto della classifica con 3 punti all’attivo, frutto di una facile vittoria sul campo di Padova e della netta sconfitta per 3-0 contro Milano.

D’altro canto, l’inizio di stagione di Perugia non poteva essere migliore di così. Punteggio pieno in classifica e, soprattutto, la conquista del primo trofeo stagionale con la vittoria in Supercoppa hanno reso al settimo cielo la squadra di Angelo Lorenzetti. Per confermare il momento positivo, la Sir Susa Vim va a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, la quinta in stagione, per rimanere in testa alla classifica.

La sfida tra Civitanova e Perugia, il cui via è programmato per le 18.30 al PalaCivitanova di Civitanova Marche (MC), sarà visibile in tv su RaiSport+Hd e in streaming su RaiPlay. Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

Foto: LiveMedia