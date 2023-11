LIVE Judo, Europei 2023 in DIRETTA: Alice Bellandi carta importante, Parlati ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier. L’Italia schiera 17 atleti in una rassegna continentale che assegna punteggio pieno (700 punti ai vincitori) valevole per il primo periodo di qualificazione nel ranking olimpico per Parigi 2024. Giornate nere, le prime due, per la spedizione italiana che non è riuscita a salire sul podio, andando al di sotto delle aspettative della vigilia. Oggi si assegnano 5 titoli e sono tre gli azzurri in gara.

In campo femminile nei pesi massimi Asya Tavano se la gioca alla pari al primo turno con la bosniaca Ceric per poi sfidare agli ottavi la serba Zacic in una Pool capitanata dalla turca Ozdemir. Percorso abbastanza agevole sulla carta fino alle semifinali nei -78 kg per la stella tricolore Alice Bellandi, che potrebbe poi affrontare la sua ‘bestia nera’ Wagner in semifinale e l’israeliana campionessa iridata in carica Lanir (o la francese Tcheumeo) in Finale.

Nei -90 kg Christian Parlati è il favorito della Pool D, pur dovendo fare molta attenzione ad ogni avversario, ma ad attenderlo in semifinale ci sarebbe con ogni probabilità il fenomeno georgiano Bekauri. L’azzurro nei giorni scorsi ha dovuto fare i conti con un attacco influenzale e dunque non potrà essere al meglio, ammesso che si presenti sul tatami.

Si parte alle ore 11.30 italiane con i primi incontri delle eliminatorie, mentre il blocco delle finali è previsto a partire dalle 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Campionati Europei 2023 di judo, che si disputano all’Arena Sud de France di Montpellier con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

