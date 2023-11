Sport in tv oggi (domenica 19 novembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 19 novembre: in programma il tennis con le ATP Finals, i motori con la F1 a Las Vegas ed il Motomondiale in Qatar, lo sci alpino con la discesa femminile, il curling con gli Europei, maschili e femminili, e molto altro ancora.

Alle ore 07.00 italiane andrà in scena la gara del GP di Las Vegas, atto conclusivo del ventiduesimo round (compresa Imola, poi cancellata) del Mondiale 2023 di F1, mentre per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP del Qatar, con il warm up e le gare che si disputeranno al Lusail International Circuit e saranno valide per la diciannovesima e penultima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

Dopo la cancellazione di ieri resta in programma la discesa femminile delle ore 11.45, con nove azzurre iscritte, che andrà in scena a Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia) e che vedrà concludersi il weekend riservato alle gare transfrontaliere della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’Italia avrà a disposizione 9 pettorali: saranno in gara Elena Curtoni con l’11, Sofia Goggia col 13, Federica Brignone col 16, Laura Pirovano col 19, Nadia Delago col 27, Nicol Delago col 30, Elena Dolmen col 43, Teresa Runggaldier col 48 e Karoline Pichler col 50.

Volgono al termine le Nitto ATP Finals 2023 di tennis, giunte all’ultimo atto della manifestazione: Jannik Sinner, numero 4, affronterà in finale il serbo Novak Djokovic, numero 1, già batutto nella prima fase a gironi. L’azzurro ed il serbo torneranno in campo nuovamente l’uno contro l’altro non prima delle 18.00. La finale di doppio, tra Marcel Granollers/Horacio Zeballos e Rajeev Ram/Joe Salisbury, invece, si disputerà alle ore 15.00.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 19 novembre

06.17 Speed skating, Coppa del Mondo Pechino: 3a giornata – 10.00 eurosport.it, discovery+, YouTube Skating ISU

07.00 F1, GP Las Vegas: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go e Now, differita 14.00 TV8 HD

08.15 Atletica, Campionati Italiani maratona Verona – Nessuna copertura tv/streaming

09.30 Cricket, Coppa del Mondo ODI: finale, India-Australia – Nessuna copertura tv/streaming

10.00 Curling, Europei maschili: 2a giornata, Italia-Norvegia, Svizzera-Olanda, Finlandia-Turchia, Germania-Repubblica Ceca, Scozia-Svezia – Recast TV / The Curling Channel

11.00 Bob, Coppa del Mondo Yanqing: bob a 4 maschile, 1a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

11.45 Sci alpino, discesa femminile Zermatt-Cervinia (Svizzera-Italia) – Rai 2 HD, Eurosport 1 HD, Rai Play, eurosport.it e discovery+

12.00 Basket, Serie A: Pistoia-Sassari – DAZN

12.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Roma – DAZN

12.30 Bob, Coppa del Mondo Yanqing: bob a 4 maschile, 2a manche – YouTube IBSF Bobsleigh & Skeleton

13.00 Pattinaggio artistico, Grand Prix Espoo: gala – eurosport.it, discovery+

13.30 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: donne élite – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

13.40 MotoGP, GP Qatar: warm up – Sky Sport MotoGP, Sky Go e Now

15.00 Ciclocross, Coppa del Mondo Dendermonde: uomini élite – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

15.00 Curling, Europei femminili: 3a giornata, Italia-Scozia, Danimarca-Svezia, Germania-Norvegia, Svizzera-Turchia, Repubblica Ceca-Estonia – Recast TV / The Curling Channel, per Italia-Scozia anche Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+

15.00 Tennis, ATP Finals: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (Spagna/Argentina, 5) – Rajeev Ram/Joe Salisbury (Stati Uniti/Regno Unito, 6) – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV

15.00 Moto3, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go e Now, differita 17.05 TV8 HD, tv8.it

15.00 Basket femminile, Serie A1: San Martino di Lupari-Battipaglia – LBF TV

16.00 Volley, SuperLega: Modena-Civitanova – VBTV

16.00 Basket femminile, Serie A1: Virtus Bologna-Roma Basket – LBF TV

16.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Inter – Rai 2 HD, Rai Play, DAZN

16.15 Moto2, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go e Now, differita 18.20 TV8 HD, tv8.it

16.30 Basket, Serie A: Treviso-Napoli – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Volley femminile, Serie A1: Milano-Pinerolo – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Vallefoglia-Novara – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Firenze-Busto Arsizio – VBTV

17.00 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Scandicci – VBTV

17.00 Basket femminile, Serie A1: Milano-Sassari – LBF TV

17.00 Basket, Serie A: Varese-Scafati – DAZN

17.30 Volley, SuperLega: Perugia-Piacenza – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

17.30 Basket, Serie A: Reggio Emilia-Tortona – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Trentino-Monza – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna-Taranto – VBTV

18.00 Volley, SuperLega: Catania-Milano – VBTV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Venezia-Campobasso – LBF TV

18.00 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Ragusa – LBF TV

18.00 Calcio femminile, Serie A: Pomigliano-Napoli – DAZN

18.00 MotoGP, GP Qatar: gara – Sky Sport MotoGP, Sky Go e Now, differita 20.05 TV8 HD, tv8.it

Non prima delle 18.00 Tennis, ATP Finals: Jannik Sinner (Italia, 4) – Novak Djokovic (Serbia, 1) – Rai 2 HD, Rai Play, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Go, Now, Tennis TV, differita 00.35 Rai Sport HD, Rai Play

18.15 Basket, Serie A: Milano-Venezia – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

19.30 Basket, Serie A: Cremona-Pesaro – DAZN

19.30 Volley femminile, Serie A1: Bergamo-Conegliano – Sky Sport Arena, Sky Go, Now, VBTV

20.00 Curling, Europei maschili: 3a giornata, Italia-Svizzera, Repubblica Ceca-Scozia, Turchia-Germania, Svezia-Finlandia, Norvegia-Olanda – Recast TV / The Curling Channel

20.30 Basket, Serie A: Virtus Bologna-Brescia – DAZN

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE DI OASPORT

Domenica 19 novembre

06:45 Diretta Formula Uno Live – Gara GP degli Stati Uniti. Conducono: Franco Culcasi e Luca Preti su sport2u.tv

10:00 TennisMania Speciale ATP Finals. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

21:00 TennisMania Speciale ATP Finals con Guido Monaco. Conduce: Dario Puppo su sport2u.tv

