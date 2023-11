LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2023 in DIRETTA: altro scontro diretto per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la seconda giornata degli Europei di curling maschile 2023. All’ Aberdeen Curling Club di Aberdeen (Scozia) Retornaz e compagni sono pronti a continuare la propria corsa alle medaglie, oggi doppia sfida con Norvegia e Svizzera, si tratta di due scontri diretti per i play-off. Sv

Il cammino degli azzurri è iniziato ieri nel migliore dei modi con un successo netto (10-1) ai danni dell’Olanda, gli uomini hanno disputato ancora un solo match, quindi è prematuro guardare la classifica. Vi ricordiamo che solo le prime quattro classificate si qualificheranno alle semifinali, di conseguenza la continuità sarà elemento fondamentale in questo round robin. la Svizzera ha a sua volta vinto il match inaugurale imponendosi 6-3 sulla Turchia. La formazione di Retornaz ha vinto il bronzo nella passata stagione ma quest’anno, visto il rendimento degli ultimi mesi, parte come una delle favorite per l’oro e le semifinali appiano obiettivo minimo da raggiungere a tutti i costi. La formazione azzurra è ormai consolidata con Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastian Arman e Mattia Giovanella, quattro elementi che, insieme, riescono a fare cose incredibili!

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Svizzera, match valido per la seconda giornata degli Europei di curling maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, emozione dopo emozione, stone dopo stone, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 20:00!

Foto: LaPresse