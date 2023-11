LIVE MotoGP, GP Qatar 2023 in DIRETTA: Bagnaia e Martin si giocano una fetta di Mondiale a Lusail

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Lusail prepariamoci a vivere una gara appassionante in cui Francesco Bagnaia e Jorge Martin si giocano una fetta di Mondiale. Un duello in cui tutte le attenzioni saranno concentrare e i due piloti non potranno permettersi incertezze.

Sono solo sette i punti che dividono lo spagnolo da Pecco, poco brillante ieri nel corso della Sprint Race. Le gomme non hanno dato il feeling atteso al piemontese, assai stizzito al termine della corsa e senza una spiegazione concreta di cosa fosse accaduto. Ai microfoni il pilota italiano si è lasciato andare anche a espressioni molto colorite per far capire l’emozione del momento.

Si dovrà rispondere nella gara che assegna il massimo dei punti. Bagnaia si augura di ritrovare quelle sensazioni che lo aveva accompagnato nel corso delle prove libere e lo aveva confortato. Da valutare l’impatto delle temperature sulle gomme, considerando lo sporco sul tracciato e la problematica del graining. Un aspetto da non sottovalutare dai team.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP del Qatar, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il warm-up, a precedere la gara, inizierà dalle 13.40 italiane, mentre il semaforo verde della corsa è dalle 18.00 italiane. Buon divertimento!

