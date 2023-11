LIVE F1, GP Las Vegas 2023 in DIRETTA: Charles Leclerc va all in e vuole sbancare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1. Sul circuito cittadino della celebre località del Nevada, prepariamoci a una gara molto particolare, sotto le luci artificiali e con grandissime emozioni. Charles Leclerc va all in e vuole sbancare.

Il monegasco ha ottenuto la pole-position nel corso delle qualifiche e ha dimostrato di essere in grande feeling con questo tracciato. Leclerc è solito esaltarsi su piste con caratteristiche simili, dove oltre alla velocità, c’è sempre il rischio di andare a impattare contro i muretti. Si spera che la Ferrari sappia assecondare le capacità di guida di Charles.

Alle sue spalle Leclerc avrà un Max Verstappen molto minaccioso, che ha già dimostrato in passato di possedere la velocità per fare la differenza quando conta davvero, cioè la domenica. Sul giro secco la Red Bull non gli ha permesso di centrare la p.1, ma in gara la musica potrebbe cambiare. Dovrà risalire l’altro alfiere della Rossa, Carlos Sainz, costretto a partire dalla 12ma casella per via di una penalità.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Las Vegas, penultimo appuntamento del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Il semaforo verde è alle 07.00 italiane. Buon divertimento!

