LIVE Sci alpino, Discesa Zermatt-Cervinia 2023 in DIRETTA: oggi il meteo dovrebbe dare una tregua

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Il primo tentativo di ieri è andato a vuoto, con l’annullamento per il forte vento. La settimana delle ragazze sta sempre più prendendo la piega di quella maschile, ma la speranza è l’ultima a morire e quest’oggi si proverà di nuovo a far disputare la discesa nonostante le previsioni non siano così migliori rispetto a ieri.

Gli organizzatori hanno lavorato alacremente per allestire questo evento e oggi è l’ultima giornata disponibile per provare a portare a termine la prima gara transfrontaliera della storia con partenza a Zermatt in Svizzera e arrivo in Italia a Cervinia. Le ragazze hanno effettuato un unico training in cui si è messa in mostra la Gran Becca come una pista assai veloce, con pochi settori tecnici e grandi tratti di scorrimento dove si arrivano a toccare picchi di velocità superiori ai 145 km/h. Per analizzare il campo delle favorite non si può non partire dalla slovena Ilka Stuhec, maga nello tenere lo sci piatto e generare più velocità possibile quando c’è da far correre l’attrezzo. Stesse caratteristiche per la tedesca Kira Weidle e la svizzera Corinne Suter, che si sono ben comportate nell’unica prova cronometrata di giovedì.

Ovviamente quando si parla di discesa libera il pensiero va immediatamente a Sofia Goggia, l’azzurra vincitrice della coppa di specialità lo scorso anno e miglior interprete della disciplina in circolazione. Per lei valgono esattamente gli stessi discorsi di ieri, ossia che ogni volta che la bergamasca si presenta al cancelletto in discesa lo fa per vincere. La campionessa olimpica del 2018 ha chiuso in sesta posizione la prova dopo aver aperto il gas da metà pista in giù e scalpita affinché si possa disputare almeno una gara. L’attesa è grande in generale per tutta la squadra italiana di velocità, con una Nicol Delago finalmente riapparsa pimpante dopo un’annata assai complicata. Pista non adatta a Federica Brignone, che nonostante ciò ha incantato nel settore più tecnico e per i piazzamenti importanti bisognerà per forza tenerla in considerazione. Curiosità per vedere come sta Elena Curtoni, più adatta ad altri tracciati e soprattutto in Super-G, e i progressi di una Laura Pirovano attesa quest’anno alla definitiva consacrazione.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia, valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2023-2024. Le donne jet scalpitano e non vedono l’ora di essere al cancelletto, con una Goggia pronta a far tronare ad incantare. Si riuscirà a portare a termine almeno una gara delle quattro previste tra settore maschile e femminile? Si comincia, incrociando le dita e vento permettendo, alle 11.45. Buon divertimento e buono sci a tutti!

Foto: LaPresse