LIVE Moto2, GP Qatar 2023 in DIRETTA: gara in tempo reale

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara della classe Moto2 valevole per il Gran Premio del Qatar a Lusail, penultimo appuntamento del Motomondiale 2023.

I verdetti sono già stati emessi, con Pedro Acosta campione del mondo. Lo spagnolo approderà l’anno prossimo in MotoGP e ha conquistato un titolo iridato per la seconda volta in carriera. Nelle ultime gare l’iberico non ha spinto come al solito e partirà dalla settima posizione. In pole c’è a sorpresa Joe Roberts che ha preceduto di appena sette millesimi Celestino Vietti.

Stavolta non partirà dalla pole, ma sarà comunque il favorito principale per la gara Fermìn Aldeguer: in tutte le sessioni lo spagnolo della Boscoscuro ha mostrato una certa superiorità e nelle ultime gare ha fatto il vuoto. Dalla quarta piazzola potrà rimontare. Scatterà dall’undicesima piazza Tony Arbolino, già sicuro di essere vice-campione del mondo.

Foto: Valerio Origo