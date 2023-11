LIVE Italia-Scozia, Europei curling femminile 2023 in DIRETTA: test impegnativo per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE del terzo incontro della fase a girone degli Europei 2023 di curling femminile tra Italia e Scozia. Ad Aberdeen (Scozia) prosegue il round robin che promuoverà in semifinale le prime quattro nazionali della classifica. L’Italia ha iniziato con il piede sbagliato questa sua avventura continentale perdendo la prima partita ieri 8-11 contro la Germania, mentre le padrone di casa scozzesi hanno battuto 8-4 la Turchia.

Dopo il quarto posto della passata edizione le azzurre hanno come obiettivo dichiarato il podio. Il team, guidato dalla stella Stefania Constantini, ha aperto le porte alla neo italiana Elena Antonia Mathis, che completa la squadra composta da Giulia Zardini Lacedelli, Angela Romei e Marta Lo Deserto. Team Constantini, costituito dalle medesime protagoniste, che ha impressionato nella parentesi canadese aggiudicandosi il prestigioso Fall Classic.

Nulla è perduto nella rincorsa ad una delle prime quattro posizioni ma una sconfitta oggi potrebbe complicare non poco il cammino delle azzurre che poi potrebbero sbagliare ben poco da qui al termine del round robin per evitare l’eliminazione. Sfida importante, dunque, quella odierna con le padrone di casa che rappresentano una delle compagini più forti del panorama azzurro e saranno sostenute dal pubblico di casa.

