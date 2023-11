Calendario Europei curling 2023 oggi in tv: quando gioca l’Italia, orari 19 novembre, streaming

Seconda giornata di competizioni in quel di Aberdeen, città della scozia che ospita i Campionati Europei 2023 maschili e femminili di curling. Oggi, domenica 19 novembre, saranno tre le partite che vedranno impegnate le due Nazionali azzurre, due per il Torneo maschile e una per quello femminile.

Sarà la squadra di Joel Retornaz ad aprire le ostilità: dopo la più che convincente vittoria contro l’Olanda per 10-1 gli azzurri sfideranno alle 10:00 la Norvegia.

Alle 15:00 invece scenderà sul ghiaccio il team di Stefania Constantini, alle prese con la più che proibitiva Scozia. Si chiuderà dunque di nuovo con il circuito maschile dove, alle 20:00, andrà in scena la fascinosa battaglia tra Italia e Svizzera.

I tre incontri previsti per questa giornata inaugurale saranno visibili integralmente in diretta streaming su Recast/The Curling Channel. La partita tra Italia e Scozia sarà inoltre trasmessa anche su Eurosport 1, dunque anche in streaming sulle piattaforme che contengono nel loro pacchetto i canali lineari di Eurosport (Discovery Plus, DAZN, Sky Go). OA Sport vi offrirà inoltre la diretta testuale di ogni partita.

EUROPEI 2023: CALENDARIO PARTITE ITALIA CURLING OGGI

Domenica 19 novembre

Ore 10.00 Italia-Norvegia (Torneo maschile), Svizzera-Olanda, Finlandia-Turchia, Germania-Repubblica Ceca, Scozia-Svezia

Ore 15.00 Italia-Scozia, Danimarca-Svezia, Germania-Norvegia, Svizzera-Turchia, Repubblica Ceca-Estonia

Ore 20.00 Italia-Svizzera (Torneo femminile), Repubblica Ceca-Scozia, Turchia-Germania, Svezia-Finlandia, Norvegia-Olanda

COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA DI OGGI AI CAMPIONATI EUROPEI 2023 DI CURLING

Diretta tv: Eurosport 1 (limitativamente a Italia-Scozia, Torneo femminile)

Diretta streaming: Recast/The Curling Channel, per gli abbonati. Limitativamente a Italia-Scozia, Torneo femminile: Discovery Plus, Sky Go, DAZN,

Diretta live testuale: OA Sport

Foto: LaPresse