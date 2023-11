LIVE Italia-Norvegia, Europei curling 2023 in DIRETTA: primo esame vero per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia, Europei di curling 2023. L’Italia torna sul ghiaccio dell’Aberdeen Curling Club, in Scozia, per la seconda partita di questa rassegna continentale.

La squadra azzurra ha debuttato in questi Europei nella giornata di ieri contro l’Olanda, vincendo nettamente per 10-1. Il quartetto italiano è capitanato, come di consueto, da Joel Retornaz, accompagnato da Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella. I quattro azzurri hanno dimostrato la loro ottima forma, messa in mostra nelle scorse settimane nei tornei in Canada.

Nella prima partita della seconda giornata gli italiani affronteranno la Norvegia, sconfitta al debutto dalla scozia per 5-3. La squadra norvegese è composta da: Magnus Ramsfjell, Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell e Gaute Nepstad. Per gli azzurri è importante continuare a vincere, per rimanere in alto in classifica, prima delle sfide con le contendenti per il podio, obiettivo minimo dell’Italia, che ha concluso al terzo posto la passata edizione

Italia-Norvegia, incontro degli Europei di Curling 2023 inizierà alle 10.00 sul ghiaccio dell’Aberdeen Curling Club di Aberdeen, in Scozia. Non è prevista copertura televisiva dell’evento, che però sarà visibile su The Recast Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Norvegia a partire dalle 10.00, con aggiornamenti minuti dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: LaPresse