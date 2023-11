Salto con gli sci: Stefan Kraft è inarrestabile a Ruka, doppietta austriaca con Leyhe. Campregher e Bresadola nei 30

Si è conclusa la gara dal trampolino grande di Ruka che chiude questo weekend di Coppa del Mondo di salto con gli sci in terra finlandese. Dominio assoluto da parte di Stefan Kraft: la stella dell’Austria non fa sconti a nessuno, salta due volte a 148.5 metri, realizza 363.5 punti e manda un segnale fortissimo a tutti almeno per l’inizio di stagione, visto il bis finnico.

Si tratta di una doppietta austriaca, perché dietro di lui c’è Jan Hoerl, che con due salti da 144.5 e 143 metri si inserisce a quota 340.9 per creare una situazione davvero felice per il suo Paese. Ma c’è di più: tutta la top 5 è di lingua tedesca, perché dietro di loro ci sono solo tedeschi. Terzo chiude Andreas Wellinger a 334.1, quarto Pius Paschke a 333.8, e se c’è qualcuno che può recriminare è Stephan Leyhe. Il secondo salto, beninteso, non lo buca propriamente, ma in quella fattispecie 137 metri con 153 punti sono pochi se paragonati ai 145 e 174.9 della prima serie. Il totale è di 327.9.

Sesta posizione per Domen Prevc: lo sloveno risale dalla decima posizione e fa 324.1 davanti all’austriaco Daniel Tschofenig con 319.5. Ancora Slovenia con Timi Zajc (318.5) all’ottavo posto, con sei decimi sul tedesco Karl Geiger. Decimi a pari merito il vincitore della Sfera di Cristallo di pochi mesi fa, il norvegese Halvor Egner Granerud, e l’ulteriore austriaco Michael Hayboeck, entrambi a quota 313.2.

Il capitolo Italia vede al 28° e 29° posto Andrea Campregher e Giovanni Bresadola. L’uno cala rispetto alla prima serie, dov’era andato fino al 23° posto, l’altro recupera un minimo dal 30° posto, Per loro rispettivamente 264.9 e 247.2. Eliminati nella prima serie Alex Insam e Francesco Cecon, rispettivamente 36° e 38° con 129.8 e 128.5 punti da salti di 131 e 128.5 metri.

Foto: LaPresse