Salto con gli sci, Kraft vince la gara inaugurale della stagione a Ruka. Insam subito a punti

Stefan Kraft comincia nel migliore dei modi l’inverno e si impone nella competizione inaugurale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci, trionfando in gara-1 sul trampolino grande di Ruka e candidandosi alla doppietta in vista del secondo evento individuale del weekend finlandese in programma domani.

Il fuoriclasse austriaco ha vinto con merito in quel di Kuusamo, firmando il miglior punteggio in entrambe le serie e rifilando ben 10 punti al primo degli inseguitori. Con l’affermazione odierna, il tre volte campione iridato raggiunge quota 31 successi in carriera nel circuito maggiore e si porta a -1 dalla tripla cifra di podi individuali in Coppa del Mondo all’età di 30 anni.

Alle spalle di un fenomenale Kraft, è la Germania a sorridere con tre atleti nelle prime quattro posizioni e sei nella top12. Seconda piazza a -10.6 punti dalla vetta per il sorprendente Pius Paschke, che conquista così il suo primo podio della carriera a 33 anni, precedendo di 2.4 punti il connazionale Stephan Leyhe, autore di una grande rimonta dall’ottavo al terzo posto nella seconda serie di gara.

A seguire troviamo in classifica il teutonico Andreas Wellinger (sceso dal 2° al 4° posto dopo la prima serie), l’austriaco Daniel Tschofenig ed il giapponese Ryoyu Kobayashi, mentre chiudono la top10 Philipp Raimund, lo sloveno Timi Zajc e gli austriaci Michael Hayboeck e Jan Hoerl. Giornata positiva in casa Italia, con Alex Insam subito a punti al debutto stagionale in 28ma posizione. Risultati incoraggianti anche per il resto della squadra: 35° Francesco Cecon, 36° Giovanni Bresadola e 39° l’esordiente Andrea Campregher.

