Pallamano: il Belgio sarà l’avversario dell’Italia nelle qualificazioni ai Mondiali

Dopo l’impresa con la Turchia la Nazionale italiana di pallamano al maschile vuole proseguire, con un sogno nella mente, il percorso verso i Mondiali del 2025.

Stamattina è stato sorteggiato il prossimo avversario degli azzurri nel secondo round della rincorsa alla manifestazione iridata: l’Italia se la vedrà con il Belgio.

25mi del ranking mondiale, i belgi sono un avversario ostico ma non invalicabile. Appuntamento a marzo del 2024: andata in trasferta per gli azzurri il 13, ritorno il 17.

SECONDO TURNO QUALIFICAZIONI AI MONDIALI PALLAMANO 2025

PARTITA ANDATA RITORNO Estonia – Ucraina 13/14 marzo 16/17 marzo Finlandia – Lituania 13/14 marzo 16/17 marzo Belgio – Italia 13 marzo 16/17 marzo Slovacchia – Lussemburgo\Israele 13/14 marzo 16/17 marzo

Foto: FIGH