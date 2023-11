Beach volley, Cottafava/Nicolai e Reka/Viktoria Orsi Toth in cerca di gloria nell’Elite 16 di Joao Pessoa

Si disputa a Joao Pessoa in Brasile l’ultimo Elite 16 della stagione, tappa fondamentale per molte coppie nella rincorsa alla qualificazione olimpica. Per l’Italia in campo ci sono Cottafava/Nicolai, già inseriti in tabellone principale, e Reka e Viktoria Orsi Toth che invece dovranno passare dalle qualificazioni nel torneo femminile.

Reka e Viktoria Orsi Toth saranno in campo questo pomeriggio alle 14 per affrontare le ucraine Hladun/Lazarenko, coppia da prendere con le molle , nel primo turo delle qualificazioni. Nel secondo turno, in caso di vittorie, le azzurre si troverebbero di fronte le francesi Placette/Richard, allenate da Lissandro che è stato tecnico di Viktoria Orsi Toth in passato.

Samuele Cottafava e Paolo Nicolai debutteranno domani alle 16.00 contro una delle coppie provenienti dalle qualificazioni, poi alle 23 se la vedranno con la coppia di casa Evandro/Arthur, reduci da una stagione in altalena senza troppe soddisfazioni. In chiusura degli impegni dei gironi Nicolai/Cottafava affronteranno i solidi statunitensi Crabb/Brunner

Primo turno qualificazioni maschili: Johann/Lucas Aguinelo (BRA)-Vitor Felipe/Renato (BRA), Semerad/Dumek (CZE)-Dressler/Trummer (AUT), Gabriel/Felipe Alves (BRA)-Sepka/Sedlak (CZE), Seidl/Pristauz (AUT)-Adelmo/Mateus (BRA), Pedro /Henrique (BRA)-Aravena/Droguett (CHI), Grimalt/Grimalt (CHI)-Arthur/Adrielson (BRA), Vinicius/Heitor (BRA)-Seiser/Schnetzer (AUT), Cherif/Ahmed (QAT)-Lucas Sampaio/Dudu (BRA)

Pool D. 23/11 16: Cottafava/Nicolai (ITA)-TBD, Evandro/Arthur (BRA)-Crabb/Brunner (USA). 23: Crabb/Brunner (USA)-TBD, Evandro/Arthur (BRA)-Cottafava/Nicolai (ITA). 24/11 20: Evandro/Arthur (BRA)-TBD, 17: Cottafava/Nicolai (ITA)-Crabb/Brunner (USA).

Pool c. 23/11 15: Ehlers/Wickler (GER)-TBD, Bryl/Łosiak (POL)-George/Andre (BRA). 24/11 0.00: George/Andre (BRA)-TBD, Bryl/Łosiak (POL)-Ehlers/Wickler (GER). 17: Bryl/Łosiak (POL)-TBD. 25/11 0.00: Ehlers/Wickler (GER)-George/Andre (BRA).

Pool B: 23/11 17: Brouwer/Meeuwsen (NED)-TBD, Åhman/Hellvig (SWE)-Hörl/Horst (AUT). 24/11 16: Hörl/Horst (AUT)-TBD, Åhman/Hellvig (SWE)-Brouwer/Meeuwsen (NED). 20: Brouwer/Meeuwsen (NED)-Hörl/Horst (AUT). 25/11 0.00: Åhman/Hellvig (SWE)-TBD

Pool A. 23/11 20: Boermans/de Groot (NED)-TBD, Perusic/Schweiner (CZE)-Pedro Solberg/Guto (BRA). 24/11 15: Pedro Solberg/Guto (BRA)-TBD, Perusic/Schweiner (CZE)-Boermans/de Groot (NED). 23: Perusic/Schweiner (CZE)-TBD, Boermans/de Groot (NED)-Pedro Solberg/Guto (BRA)

Primo turno qualificazioni femminili: Carol Horta/Ana Luiza (BRA)-Vasiliauskaite/Kliokmanaite (LTU), Josi/Talita (BRA)-Taiana Lima/Hegeile (BRA), Helland-Hansen/Olimstad (NOR)-Giulia/Natasha (BRA), Hladun/Lazarenko (UKR)-Orsi Toth/Orsi Toth (ITA).

Gironi femminili. Pool D. 23/11 13: Carol/Barbara (BRA)-TBD, Xue/Xia (CHN)-Gruszczynska/Wachowicz (POL). 21: Gruszczynska/Wachowicz (POL)-TBD, Xue/Xia (CHN)-Carol/Barbara (BRA). 24/11 21: Xue/Xia (CHN)-TBD, Carol/Barbara (BRA)-Gruszczynska/Wachowicz (POL).

Pool C. 23/11 19: Müller/Tillmann (GER)-TBD, Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA). 24/11 14: Agatha/Rebecca (BRA)-TBD, Stam/Schoon (NED)-Müller/Tillmann (GER). 19: Stam/Schoon (NED)-TBD, Müller/Tillmann (GER)-Agatha/Rebecca (BRA).

Pool B. 23/11 18: Ludwig/Lippmann (GER)-TBD, Nuss/Kloth (USA)-Tainá/Victoria (BRA). 24/11 13: Tainá/Victoria (BRA)-TBD, Nuss/Kloth (USA)-Ludwig/Lippmann (GER). 18: Nuss/Kloth (USA)-TBD, Ludwig/Lippmann (GER)-Tainá/Victoria (BRA)

Pool A. 23/11 14: Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-TBD, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Tina/Anastasija (LAT). 22: Tina/Anastasija (LAT)-TBD, Ana Patrícia/Duda (BRA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI). 24/11 22: Ana Patrícia/Duda (BRA)-TBD, Vergé-Dépré/Mäder (SUI)-Tina/Anastasija (LAT).

Foto Fivb