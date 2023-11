Volley femminile, Conegliano con Roma per la fuga, big match tra Milano e Chieri nei recuperi della 4° di A1

Due partite che possono rivelarsi molto importanti per il primo scorcio di stagione, si giocano domani, mercoledì 22 novembre: si tratta dei recuperi della quarta giornata di campionato (che si giocò in concomitanza con la finale di Supercoppa) e che vedono la Prosecco Doc Imoco Conegliano ospitare Roma e l’Allianz Milano affrontare tra le mura amiche la Reale Mutua Fenera Chieri.

A Villorba la capolista imbattuta Conegliano può piazzare il successo che la manderebbe in fuga solitaria al primo posto. Le venete guidano il campionato al momento a pari merito con Novara, non hanno perso nemmeno una partita in questa stagione e sembrano aver trovato l’assetto giusto per dominare ancora una volta la regular season.

Dall’altra parte c’è una delle squadre rivelazioni di questa prima parte di torneo, Roma, che era partita bene e sembrava poter subire un contraccolpo importante dopo l’addio di Celeste Plak, l’olandese che si è accasata in Turchia. Cuccarini, invece, ha tirato fuori dal cappello a cilindro una Giulia Melli ritrovata che sabato scorso si è rivelata decisiva nella trasferta vinta al tie break dalle capitoline sul Casalmaggiore e dunque Roma proverà in qualche modo a contrastare la marcia trionfale delle venete. Squadre in campo alle 20.30.

All’Opiquad Arena di Monza, invece, va in scena la sfida tra Allianz Milano e Chieri, rispettivamente quarta e quinta forza del campionato. Le milanesi arrivano dalla convincente vittoria di domenica contro Pinerolo e vogliono concedere il bis per non perdere terreno sulle prime della classe. Egonu è in gran forma (i 29 punti in tre set di domenica lo stanno a dimostrare) e vorrà fare bene in uno degli appuntamento clou del girone di andata.

Chieri arriva da ben cinque vittorie consecutive: la squadra piemontese non ha disputato la sua partita migliore sabato scorso contro Trento, ha faticato non poco a mettere sotto il fanalino di coda ma alla fine è riuscita ad avere la meglio e oggi ha un’occasione importante per misurare le sue ambizioni. Si gioca alle 19.00.

