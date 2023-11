Jannik Sinner: “Pubblico e supporto una roba pazzesca, sono riuscito a giocare come avevamo immaginato”

La felicità della semplicità: così si potrebbe definire lo stato d’animo di Jannik Sinner. L’altoatesino ha reso semplice anche un esordio per nulla facile con Stefanos Tsitsipas: 6-4 6-4 e il greco è costretto a cedere nell’esordio alle ATP Finals.

Queste le parole del numero 4 del mondo a fine match, di fronte a un Pala Alpitour di Torino che gli tributa cori, applausi e un tifo totali: “Che dire. Ho fatto un’ottima stagione finora. Era l’obiettivo giocare qui. La prima partita è andata molto bene, il pubblico e il supporto è una roba pazzesca. Grazie, grazie mille anche al mio team. Abbiamo parlato prima della partita. Non è solo la crescita, ma anche la destinazione. per noi era di venire qua. Sto provando a giocare un buon tennis, ma mi godo anche il momento“.

Segue poi un’analisi della partita: “Oggi tatticamente l’abbiamo preparata perfettamente. Sono riuscito a giocare così come avevo immaginato, ieri sera ho guardato tanti punti e video di Stefanos. Sono riuscito a giocare a un ottimo livello. Speriamo di continuar così. Ogni giocatore ha il suo, Novak è totalmente diverso da Holger. Sono contento di incontrare gente forte“.

Il prossimo impegno di Sinner sarà martedì, contro uno tra Novak Djokovic e Holger Rune: quello che l’azzurro non affronterà martedì sarà di fronte a lui giovedì in quel del Girone Verde. Intanto questo è un passo importante, gestito in maniera perfetta contro un avversario che di giorni da vivere a livello tennistico ne ha vissuti.

