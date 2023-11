Ranking ATP, cosa cambia per Sinner dopo la vittoria su Tsitsipas: il greco non può più raggiungerlo. E Rublev...

Jannik Sinner ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in due set e ha così debuttato nel modo migliore possibile alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 al PalaAlpitour di Torino e ha ottenuto un successo di gran classe sul talentuoso greco, portando a casa un’affermazione importantissimanon soltanto in ottica qualificazione alle semifinali ma anche per quanto concerne il ranking ATP.

Jannik Sinner ha guadagnato 200 punti grazie alla vittoria contro Stefanos Tsitsipas. Il regolamento prevede che ogni successo nella fase a gironi venga premiato con appunto 200 punti utili per il ranking ATP e l’azzurro li ha incamerati con pieno merito, issandosi a quota 5.690 punti in graduatoria e rafforzando il quarto posto nel ranking ATP. Il 22enne è già sicuro che non potrà essere scavalcato da Tsitsipas prima della conclusione della stagione: se l’ellenico dovesse vincere i prossimi quattro incontri alle ATP Finals si fermerebbe a 5.535, rimanendo così alle spalle dell’azzurro.

Jannik Sinner ha aumentato il vantaggio nei confronti del russo Andrey Rublev (quinto con 4.805 punti), che deve ancora fare il proprio debutto a Torino (è inserito nel girone con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Alexander Zverev). Se Rublev dovesse vincere le Finals da imbattuto andrebbe a 6.305 punti, dunque il nostro portacolori ha ancora bisogno di vincere per mettersi al riparo da sgradite sorprese e chiudere l’anno da numero 4 al mondo. Ricordiamo che ogni vittoria nel girone vale 200 punti, il successo in semifinale ne garantisce 400, l’affermazione in finale viene premiata con 500 punti (totale massimo di 1.500 punti vincendo cinque incontri).

Foto: Lapresse