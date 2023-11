ATP Finals 2023: Jannik Sinner spazza via Tsitsipas in un match a senso unico

Buona la prima per Jannik Sinner nelle ATP Finals 2023. In un Pala Alpitour tutto esaurito a Torino, l’altoatesino (n.4 del mondo) si è imposto in maniera autorevole contro il greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del ranking) con il punteggio di 6-4 6-4 in 1 ora e 26 minuti di gioco. Una partita gestita alla grande da Jannik che ha tenuto ritmi al servizio notevoli, non dando mai alcuna chance all’ellenico.

Bravo, poi, il nostro portacolori a concretizzare le chance in risposta da grande campione. Per Sinner è arrivata la nona vittoria contro un top-10 nel 2023, la quinta di fila. Da sottolineare che probabilmente Tsitsipas non fosse al 100% per i problemi avuti alla schiena e al gomito negli ultimi due giorni, tuttavia la prestazione del tennista tricolore è stata molto consistente.

Nel primo set, dopo una fase iniziale di studio, Sinner è abilissimo a mettere tanta profondità nei propri colpi e a provocare gli errori dell’avversario. Ne consegue una palla break concretizzata alla grande nel quinto game. Viaggiando a una velocità di crociera impressionante alla battuta, l’idolo di casa fiacca la resistenza di Tsitsipas nel decimo game, aggiudicandosi il parziale sul 6-4.

Nel secondo set Jannik si avventa subito sulla sua preda e aggredendo in risposta concretizza al primo colpo la seconda palla break dell’incontro. Nel terzo game Stefanos di puro orgoglio cancella tre palle del doppio break, rimanendo attaccato al match. Sinner, però, spegne i suoi bollenti spiriti e di palle del contro-break neanche l’ombra. La partita si conclude con un ace, emblema della prestazione di ottimo livello dell’italiano.

Leggendo le statistiche sono da sottolineare i 22 vincenti dell’altoatesino rispetto ai 17 winners del greco, a fronte di 17 errori gratuiti come il rivale. Eccellente la prestazione alla battuta, come detto, con 9 ace, il 71% di prime di servizio in campo, con l’89% di efficienza, mentre con la seconda si è attestato sul 60%. Alla fine della fiera, solo nove punti il giocatore nostrano ha concesso con il fondamentale, facendo una grande differenza negli scambi entro i 4 colpi: 39 punti rispetto ai 30 di Tsitsipas. In totale, il n.4 del mondo ha realizzato 62 punti rispetto ai 50 del nativo di Atene.

Foto: LaPresse