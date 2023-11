Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria su Tsitsipas alle ATP Finals? Premio per successo e partecipazione

Jannik Sinner ha sconfitto Stefanos Tsitsipas in due set, mandando in visibilio il pubblico che ha gremito gli spalti del PalaAlpitour di Torino. L’altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-4 e si è reso protagonista di un debutto da sogno alle ATP Finals, il torneo di fine anno riservato ai migliori otto giocatori della stagione. Il tennista italiano ha ottenuto un successo di gran classe sul talentuoso greco, portando a casa un’affermazione importantissima in ottica qualificazione alle semifinali.

Jannik Sinner ha operato un break decisivo nelle battute iniziali dei due set e ha fiaccato la flebile resistenza dell’ellenico, oggi apparso almeno due gradini sotto rispetto al padrone di casa. Il numero 4 al mondo ha liquidato il numero 6 del ranking ATP e si è portato al comando della classifica del “gruppo verde”, in attesa del confronto tra il serbo Novak Djokovic e il danese Holger Rune. Il 22enne tornerà in campo martedì 14 novembre per affrontare proprio il vincente della sfida tra il balcanico e il nordico.

Il risultato odierno ha un enorme peso dal punto di vista sportivo e agonistico, visto che certifica la caratura internazionale raggiunta dal nostro portacolori. La vittoria odierna ha però anche una significativa valenza sotto il profilo economico: quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner battendo Stefanos Tsitsipas alle ATP Finals? Il montepremi è particolarmente significativo, visto che stiamo parlando di un assegno da 390.000 dollari statunitensi (circa 364.000 euro). A questa cifra vanno aggiunti 325.500 dollari (circa 303.800 euro) già previsti per la semplice partecipazione.

Jannik Sinner potrà chiaramente incrementare il proprio conto corrente bancario nel corso di questa settimana. Ogni vittoria nel girone assicura 390.000 dollari, l’affermazione in semifinale viene premiata con 1,1 milioni di dollari, il successo in finale garantisce 2,2 milioni di dollari. In sostanza il Campione delle ATP Finals porterà a casa almeno 4 milioni di dollari, che diventeranno 4,8 milioni se lo farà da imbattuto.

QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER ALLE ATP FINALS

325.500 dollari (circa 303.800 euro) per la partecipazione alle ATP Finals.

390.000 dollari statunitensi (circa 364.000 euro) per la vittoria contro Stefanos Tsitsipas.

Foto: Lapresse